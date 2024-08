Mohamed Dabone (12 ans) sélectionné par le FC Barcelone pour la présaison !

Depuis l’hiver dernier, Mohamed Dabone affole les compteurs et les observateurs. Il faut dire que ce Burkinabé aura 13 ans le 21 octobre prochain, il mesure 2m08 et, en compétition, face à des jeunes qui ont entre deux et trois ans de plus, il accumule les statistiques impressionnantes.

Si bien que le coach du FC Barcelone, Joan Peñarroya, a décidé de l’appeler pour la présaison du club catalan en Chine. Mohamed Dabone n’est pas le seul très, très jeune talent qui accompagnera l’équipe première, puisque Sayon Keita (16 ans, 2m12) sera lui aussi de l’aventure.

Le record de précocité est à 14 ans en Espagne

Les deux adolescents participeront aux entraînements du Barça avec des joueurs confirmés, des anciens de la NBA, comme Jabari Parker, Tomas Satorsnsky, Jan Vesley ou encore Willy Hernangomez, avant le départ vers la Chine le 29 septembre.

Même s’il n’a que 12 ans, Mohamed Dabone a déjà joué une rencontre en junior. Cette participation à la présaison le rapproche du très haut niveau. Ira-t-il prochainement battre le record de précocité pour un match officiel en Espagne ? En 2021, Bassala Bagayoko avait disputé une rencontre de Liga Endesa à seulement 14 ans, 7 mois et 15 jours, battant ainsi le vieux record de Ricky Rubio (14 ans, 11 mois et 28 jours), établi en 2005.