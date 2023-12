À 12 ans, Mohamed Dabone (2m08) fait déjà tourner les têtes !

Et si le FC Barcelone avait dans ses rangs le futur Victor Wembanyama ? Il faudra attendre 2030 pour le savoir puisque Mohamed Dabone est né en 2011, et il n’a donc que 12 ans ! Mais ce Burkinabé est déjà un phénomène, et il l’a prouvé fin novembre en raflant le trophée de MVP d’un tournoi U15 en Espagne.

Dans la finale face au Real Madrid, l’ennemi juré du Barça, l’adolescent a cumulé 25 points, 14 rebonds, 6 contres pour une évaluation de 40. Face à lui, le phénomène du Real, Mahamadou Landoure, MVP de la dernière Mini Coupe Endesa. Le plus impressionnant, rapporte Marca, c’est que Mohamed Dabone a réalisé cette performance face à des adversaires qui ont entre deux et trois ans de plus que lui.

Ce week-end, rebelote, il termine MVP du tournoi cadets Ciutat de L’Hospitalet avec une victoire en finale face au voisin, la Joventut Badalona.

Un record de précocité en vue ?

Arrivé cet été du Burkina Faso, Mohamed Dabone a déjà été aligné dans des catégories encore supérieures, et il a même joué une rencontre en junior. Le verra-t-on très rapidement avec l’équipe première ? En Espagne, le record de précocité est détenu depuis 2021 par Bassala Bagayoko (Fuenlabrada).

Face au Real Madrid, ce Malien était devenu le plus jeune joueur à effectuer ses débuts dans un match de la Liga Endesa. À 14 ans, 7 mois et 15 jours, il avait battu le record de Ricky Rubio (14 ans, 11 mois et 28 jours), établi en 2005 avec la Joventut Badalona.

Lui aussi arrivé très tôt en Espagne, Luka Doncic avait attendu d’avoir 16 ans et 2 jours pour entrer en jeu avec le Real Madrid.