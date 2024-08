Nikola Vucevic : « Victor Wembanyama va changer le jeu »

Comme Nikola Jokic ou Luka Doncic, Nikola Vucevic était samedi soir à Ljubljana pour les adieux de Goran Dragic. L’occasion pour le pivot des Bulls de discuter avec Dirk Nowitzki et Chris Bosh de l’évolution du poste de pivot, mais aussi de l’impact de Victor Wembanyama sur le jeu.

« Je parlais avec Bosh et Nowitzki de la façon dont les choses ont changé. Bosh a été l’un des premiers ailiers-forts à devoir jouer comme pivot. Même s’il ne le voulait pas à son arrivée au Heat, il y avait été contraint » se souvient Vucevic. « C’était difficile pour moi de défendre sur un joueur comme lui. Aujourd’hui, très peu de pivots jouent dos au panier, des pivots classiques… Désormais, ils jouent presque comme des ailiers-forts. En tant que pivot, il faut désormais savoir dribbler, pénétrer, shooter, passer, lire le jeu… On a parlé de la disparition des pivots, mais nous n’avons pas disparu. Nous nous sommes adaptés à la nouvelle façon de jouer, et maintenant nous avons changé la façon dont les centres sont utilisés et ont un impact sur le jeu. »

Wembanyama cache le panier à ses adversaires

Confirmation avec Victor Wembanyama qui, du haut de ses 2m24, peut monter la balle, shooter à 3-points et défier son défenseur face au cercle. « Maintenant qu’il a percé, d’une certaine manière, il va changer le jeu. Au fil de la saison, il a progressé et s’est adapté. Il ne savait pas s’il était un cinq, un quatre ou un meneur de jeu. Avec le temps, il s’est trouvé ».

Et Vucevic de confier pourquoi c’est difficile de défendre sur le pivot français des Spurs. « Il mesure 2m20, avec des mouvements de meneur de jeu. Physiquement, il est plus faible que nous, mais il a la taille et l’envergure. Il y a eu des moments où je suis arrivé au panier, j’ai fait un mouvement qui a fonctionné contre tout le monde, j’ai pris le tir et il l’a juste contré. A cause de lui, on ne voit pas le panier ».