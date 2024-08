Robin Lopez n’oubliera jamais le jubilé de son ami Goran Dragic

Parmi les joueurs invités au jubilé de Goran Dragic, il y avait Robin Lopez. Les deux ont joué ensemble au tout début de leur carrière NBA, et ils sont restés très proches. Le frère de Brook a même vécu l’un des plus beaux moments de sa carrière, samedi soir, à Ljubljana .

« C’est une soirée très spéciale, l’un de mes meilleurs souvenirs de basket-ball. De voir Gogi et sa famille… De voir Gogi à nouveau sur le banc avec Steve… C’est difficile à exprimer », a commenté l’ancien intérieur des Suns et des Bucks, avant d’évoquer son court séjour en Slovénie. « C’est une ville très accueillante pour moi ; j’ai visité le centre-ville plusieurs fois. J’espérais la visiter davantage, mais tout le monde a été si accueillant. Je reviendrai plus longtemps, avec la famille de Goran qui me fera visiter les environs. »

Même si leurs chemins se sont rapidement séparés, Robin Lopez a toujours considéré Dragic comme un modèle. « Nous étions des rookie , et c’était quelqu’un sur qui je pouvais m’appuyer parce qu’il avait déjà été professionnel en Europe. Gogi était quelqu’un que je pouvais toujours observer et dont je pouvais m’inspirer. »

Un passage en Europe pour finir sa carrière ?

Après 16 ans en NBA, Lopez se retrouve sans contrat, et ce sera compliqué de décrocher une place dans un effectif après avoir tourné à 1.1 point de moyenne en 16 matches la saison passée… Peut-être même qu’il lui faut penser à la retraite.

« Si ça arrive, ça arrive. J’ai eu une belle carrière jusqu’à présent, pas aussi belle que celle de Goran, mais je suis reconnaissant pour tout ce qui m’a été donné », conclut Lopez, avant d’évoquer l’Europe. « J’y penserai clairement. Je sais combien les fans sont passionnés ici, et combien le niveau du basket est élevé. J’ai suivi un peu l’Euroleague car Thanasis et Giannis me faisaient regarder les matches de leur petit frère. »

Robin Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 PHX 60 10 51.8 0.0 69.1 0.9 1.1 2.0 0.1 1.6 0.2 0.5 0.7 3.2 2009-10 PHX 51 19 58.8 0.0 70.4 2.0 2.8 4.9 0.1 2.3 0.2 0.8 1.0 8.4 2010-11 PHX 67 15 50.1 0.0 74.0 1.2 2.0 3.2 0.1 2.1 0.3 0.7 0.7 6.5 2011-12 PHX 64 14 46.1 0.0 71.4 1.4 1.9 3.3 0.3 2.0 0.3 0.7 0.9 5.4 2012-13 NOP 82 26 53.4 0.0 77.8 2.8 2.9 5.6 0.8 2.0 0.4 1.3 1.6 11.3 2013-14 POR 82 32 55.1 0.0 81.8 4.0 4.6 8.5 0.9 2.4 0.3 1.0 1.7 11.1 2014-15 POR 59 28 53.5 0.0 77.2 3.2 3.5 6.7 0.9 2.1 0.3 1.2 1.4 9.6 2015-16 NYK 82 27 53.9 0.0 79.5 3.3 4.1 7.3 1.4 2.2 0.2 1.6 1.6 10.3 2016-17 CHI 81 28 49.3 0.0 72.1 3.0 3.4 6.4 1.0 1.9 0.2 1.1 1.4 10.4 2017-18 CHI 64 26 53.0 28.6 75.6 2.1 2.4 4.5 1.9 1.7 0.2 1.7 0.8 11.8 2018-19 CHI 74 22 56.8 22.6 72.4 1.9 2.0 3.9 1.2 1.7 0.2 1.3 1.1 9.5 2019-20 MIL 66 15 49.2 33.3 52.8 0.9 1.6 2.4 0.7 1.5 0.2 1.0 0.7 5.4 2020-21 WAS 71 19 63.3 27.8 72.3 2.0 1.9 3.8 0.8 1.5 0.2 1.1 0.6 9.0 2021-22 ORL 36 17 55.3 33.3 59.3 1.9 1.6 3.5 1.5 1.9 0.1 1.2 0.5 7.1 2022-23 CLE 37 8 64.0 50.0 77.8 0.6 0.8 1.4 0.5 1.2 0.1 0.7 0.2 3.0 2023-24 MIL 16 4 36.8 25.0 100.0 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 0.2 1.1 Total 992 21 53.7 29.7 74.3 2.2 2.5 4.7 0.8 1.9 0.2 1.1 1.1 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.