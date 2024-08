Les Blazers organisent une soirée en hommage à Bill Walton

Le 27 mai dernier, les Blazers ont perdu celui qui est peut-être le meilleur joueur de leur histoire. Bill Walton, disparu à l’âge de 71 ans, fut Hall of Famer, MVP 1978, MVP des Finals 1977, membre du Top 75 des meilleurs joueurs de l’histoire, après une carrière NCAA déjà monstrueuse.

Comme la franchise de Portland était en vacances au moment de son décès, elle n’a pas pu rendre hommage à l’ancien pivot. Ce sera donc pour la saison prochaine, apprend-on, lors de la réception des Pistons le 9 mars 2025.

Le soir de la visite annuelle de son fils Luke

Sans doute que les Blazers ont choisi cette date car c’est le seul déplacement de Detroit dans l’Oregon et parmi les assistants de JB Bickerstaff, on retrouve le fils de Bill Walton, Luke, qui pourra donc assister à cette soirée en hommage à la carrière de son père.

Sous les couleurs de Portland, et à cause des blessures, le double champion NBA (avec les Blazers en 1977 et les Celtics en 1986) a seulement joué 209 matches pour 17.1 points, 13.5 rebonds, 4.4 passes et 2.6 contres de moyenne. Le temps d’être deux fois All-Star et MVP de la saison régulière. De plus, son numéro 32 est retiré par les Blazers depuis 1989.

Bill Walton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1974-75 POR 35 33 51.3 68.6 2.0 9.0 12.6 4.0 3.0 0.0 0.0 2.0 12.8 1975-76 POR 51 33 47.1 58.3 2.0 10.0 13.4 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 16.1 1976-77 POR 65 35 52.8 69.7 3.0 11.0 14.4 3.0 2.0 1.0 0.0 3.0 18.6 1977-78 ★ POR 58 33 52.2 72.0 2.0 11.0 13.2 5.0 2.0 1.0 3.0 2.0 18.9 1979-80 SDC 14 24 50.3 0.0 59.3 2.0 7.0 9.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 13.9 1982-83 SDC 33 33 52.8 0.0 55.6 2.0 7.0 9.8 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 14.1 1983-84 SDC 55 27 55.6 0.0 59.7 2.0 6.0 8.7 3.0 2.0 0.0 3.0 1.0 12.2 1984-85 LAC 67 25 52.1 0.0 68.0 2.0 6.0 9.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 10.1 1985-86 BOS 80 19 56.2 0.0 71.3 1.0 5.0 6.8 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 7.6 1986-87 BOS 10 11 38.5 0.0 53.3 1.0 2.0 3.1 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.8 Total 468 28 52.1 0.0 66.0 2.0 8.0 10.5 3.0 2.0 0.0 2.0 2.0 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.