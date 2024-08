Le maillot de Goran Dragic retiré par la Slovénie

Ce samedi, Goran Dragic va disputer le dernier match de sa carrière, avec un jubilé à Ljubljana en Slovénie, entouré de plusieurs légendes comme Steve Nash, Luka Doncic, Nikola Jokic et Dirk Nowitzki et d’autres.

Le meneur de jeu a pris sa retraite depuis plusieurs mois et, profitant de cette soirée prestigieuse, la fédération slovène va lui rendre un hommage fort. En effet, comme Tony Parker, et son #9 en équipe de France, son numéro 3 sera retiré !

« Les mots et les actions ne sont pas suffisants pour exprimer notre gratitude et notre respect pour un si grand joueur comme Goran Dragic », peut-on lire dans le communiqué du président de la fédération, Matej Erjavec. « Son extraordinaire carrière, sa façon de porter le maillot national et sa réussite sur les parquets parlent d’elles-mêmes. Il mérite d’être honoré pour ce qu’il a fait pour le basket slovène. Retirer son maillot et son numéro 3 est un geste de la fédération pour montrer notre profond respect pour lui. »

Si Goran Dragic a porté plusieurs numéros avec la Slovénie, la fédération a choisi le #3 car c’est avec celui-ci qu’il a remporté l’Eurobasket 2017. Un tournoi dont il fut élu MVP. Il a joué 90 matches avec son pays, inscrivant 1095 points. Deux records qui tiennent encore, en attendant que Luka Doncic ne fasse sûrement mieux.

Goran Dragic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 PHX 55 13 39.3 37.0 76.9 0.6 1.3 1.9 2.0 1.6 0.5 1.3 0.1 4.5 2009-10 PHX 80 18 45.2 39.4 73.6 0.5 1.7 2.1 3.0 1.6 0.6 1.6 0.1 7.9 2010-11 * All Teams 70 18 43.5 36.1 62.4 0.5 1.5 2.0 2.9 1.8 0.7 1.7 0.1 7.5 2010-11 * PHX 48 18 42.1 27.7 60.8 0.5 1.3 1.8 3.1 1.9 0.8 2.0 0.1 7.4 2010-11 * HOU 22 17 47.2 51.9 66.7 0.6 2.0 2.6 2.5 1.6 0.6 1.0 0.2 7.7 2011-12 HOU 66 27 46.2 33.7 80.5 0.8 1.7 2.6 5.3 2.5 1.3 2.4 0.2 11.7 2012-13 PHX 77 34 44.3 31.9 74.8 0.8 2.3 3.1 7.4 2.8 1.6 2.8 0.3 14.7 2013-14 PHX 76 35 50.5 40.8 76.0 0.9 2.3 3.2 5.9 2.7 1.4 2.8 0.3 20.3 2014-15 * All Teams 78 34 50.1 34.7 77.4 1.0 2.5 3.5 4.5 2.5 1.0 2.2 0.2 16.4 2014-15 * PHX 52 33 50.1 35.5 74.6 1.0 2.6 3.6 4.1 2.3 1.0 2.2 0.2 16.2 2014-15 * MIA 26 35 50.2 32.9 80.8 1.2 2.3 3.4 5.4 2.9 1.1 2.3 0.2 16.6 2015-16 MIA 72 33 47.7 31.2 72.7 0.8 3.1 3.9 5.8 2.6 1.0 2.6 0.2 14.1 2016-17 MIA 73 34 47.5 40.5 79.0 0.9 3.0 3.8 5.8 2.7 1.2 2.9 0.2 20.3 2017-18 MIA 75 32 45.0 37.0 80.1 0.7 3.4 4.1 4.8 2.4 0.8 2.2 0.2 17.3 2018-19 MIA 36 28 41.3 34.8 78.2 0.6 2.5 3.1 4.8 2.3 0.8 2.0 0.1 13.7 2019-20 MIA 59 28 44.1 36.7 77.6 0.5 2.7 3.2 5.1 2.1 0.7 2.4 0.2 16.2 2020-21 MIA 50 27 43.2 37.3 82.8 0.5 2.9 3.4 4.4 2.3 0.7 2.4 0.2 13.4 2021-22 * All Teams 21 24 37.7 25.4 81.8 0.6 2.5 3.1 4.1 2.1 0.9 1.6 0.2 7.5 2021-22 * BRK 16 26 37.6 24.5 73.9 0.7 2.5 3.2 4.8 2.3 0.9 2.1 0.2 7.3 2021-22 * TOR 5 18 38.2 28.6 100.0 0.4 2.4 2.8 1.8 1.6 1.0 0.2 0.2 8.0 2022-23 CHI 10 18 42.1 50.0 71.4 0.2 1.4 1.6 3.4 1.3 0.2 1.1 0.3 9.0 Total 898 28 46.0 36.3 76.7 0.7 2.4 3.1 4.8 2.3 1.0 2.2 0.2 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.