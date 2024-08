Breanna Stewart et le Liberty enchainent une huitième victoire de suite

La deuxième manche fut beaucoup moins facile qu’il y a deux jours, mais le Liberty a tenu bon face aux Wings pour s’imposer 79-71 et enregistrer une huitième victoire de suite. Pourtant le Liberty, déjà qualifié en playoffs, était mené au milieu du dernier quart-temps et Breanna Stewart était à la peine aux tirs. Orpheline de Sabrina Ionescu, touchée à la nuque, la star du Liberty en était 2 sur 14 aux tirs avant le 4e quart-temps

« Ce n’était pas joli, mais parfois, il faut gagner même si la manière est moche », concède Sandy Brondello, la coach du Liberty. « Nous sommes restées soudées, et je pense que cela montre la cohésion de cette équipe. Même dans l’adversité et en ne jouant pas bien, personne n’a pointé du doigt qui que ce soit. C’était plutôt du genre : ‘Faisons-le maintenant, trouvons une solution.’ Elles essaient toujours de se soutenir mutuellement, de se féliciter, de s’encourager. Tant que ce sera comme ça, nous serons dans une bonne situation. »

Dans les six dernières minutes, Stewart aura fini par prendre les choses en main en servant ses coéquipières, en se rendant sur la ligne et en retrouvant de la réussite aux tirs. Elle terminera finalement la rencontre avec 19 points (dont 8 dans les six dernières minutes de la rencontre), à 5/18 aux tirs mais 9/11 sur la ligne des lancers, avec 7 rebonds, 6 passes et 3 interceptions.

Une victoire en serrant les dents

« Il fallait insister. C’est frustrant de ne pas voir mes tirs rentrer », reconnait Stewart. « Mais je sais que mes coéquipières me regardent et ont confiance en ce que je fais, je sais que le prochain tir va rentrer, je reste simplement moi-même. »

Pour ce huitième succès d’affilée, le Liberty était donc privé de Sabrina Ionescu, mais aussi Betnijah Laney-Hamilton (genou). En leur absence, Leonie Fiebich (16 points) n’a pas tremblé au moment de donner 8 points d’avance aux siennes d’un tir primé permettant de sceller la victoire. Et ce, malgré des douleurs aux côtes.

« Elle est juste solide », conclut Brondello. « On pourrait se dire qu’il fallait la reposer, mais elle a vu que d’autres joueuses n’étaient pas là, et elle est plutôt du genre à se dire : ‘OK, je vais tenter ma chance.’ C’est ce qu’elle m’a dit au début. Cela montre son engagement, c’est le genre de joueuses que nous aimons. Nous ne voulons jamais que quelqu’un joue si elle ne peut pas. Nous sommes toujours très attentifs à cela. Mais elle a tenu le coup ce soir, et nous sommes heureux qu’elle l’ait fait. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.