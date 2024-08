De retour en Europe, Aleksej Pokusevski n’oublie pas la NBA

Comme il n’a pas réussi à trouver une place en NBA cet été, Aleksej Pokusevski a regardé vers l’Europe et s’est engagé avec le Partizan Belgrade, à l’instar de Frank Ntilikina. Pourquoi ce choix ? « Au Partizan, je me sens bien et je pense pouvoir beaucoup progresser ici », assure-t-il.

L’ancien de Charlotte ajoute que c’est un « extraordinaire honneur de travailler avec Zeljko Obradovic », et précise que le fait de se sentir désiré – surtout quand ce n’est pas le cas en NBA – a pesé dans sa décision.

« Mon objectif était d’aller quelque part où je pouvais progresser, et savoir que Zeljko me voulait, c’était important pour moi », poursuit-il. « Je suis prêt à travailler dur, à apprendre et a aidé mon équipe. Je suis impatient de voir ce qu’on pourra faire ensemble. »

S’il est impatient de jouer au Partizan Belgrade, Aleksej Pokusevski n’oublie pas la NBA pour autant. Même si son premier passage, à Oklahoma City et Charlotte, a été décevant, notamment à cause des blessures. Néanmoins, il reste jeune (22 ans) et revenir aux États-Unis n’est pas impossible à imaginer.

« Le Partizan, c’est la meilleure option pour progresser et me donner à 100% à chaque match. Pour le futur, on verra. Mon rêve reste de revenir en NBA un jour, mais pour l’instant, je suis concentré sur le fait de m’améliorer et de devenir la meilleure version de moi-même », déclare-t-il.



Aleksej Pokusevski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 OKC 45 24 34.1 28.0 73.8 0.7 4.0 4.7 2.2 1.3 0.4 2.2 0.9 8.2 2021-22 OKC 61 20 40.8 28.9 70.0 1.2 4.0 5.2 2.2 1.4 0.6 1.5 0.6 7.6 2022-23 OKC 34 21 43.4 36.5 62.9 1.3 3.4 4.7 1.9 1.7 0.6 1.3 1.3 8.1 2023-24 * All Teams 28 15 40.5 32.7 73.2 0.6 2.6 3.2 1.3 0.8 0.5 0.7 0.5 5.2 2023-24 * CHA 18 19 42.9 36.4 75.7 0.8 3.6 4.4 1.7 0.9 0.8 0.9 0.7 7.4 2023-24 * OKC 10 6 25.0 18.2 50.0 0.2 0.8 1.0 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1 1.2 Total 168 20 39.1 30.4 70.2 1.0 3.7 4.6 2.0 1.4 0.6 1.5 0.8 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.