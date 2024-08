Une date de sortie pour le prochain coloris de la Giannis Freak 6

La Giannis Freak 6 fait partie des premiers modèles de la saison 2024-2025 à avoir investi le marché. Disponible depuis une semaine en France, la sixième chaussure signature de Giannis Antetokoumpo va rapidement être dotée d’un nouveau coloris.

Après une première version « Roses » en hommage à son défunt père, c’est cette fois un coloris « Naija » qui va faire son arrivée. Ce coloris avait déjà été présentée avant la sortie de la Giannis Freak 6.

On retrouve une tige en monomesh respirant en noir et gris transpercée par un gros « Swoosh » en vert fluo. Comme sur la Zoom Freak 5, celui-ci déborde sur la semelle intermédiaire, composée d’une mousse Cushlon 2.0 et une unité Air Zoom à l’avant du pied pour compléter une semelle extérieure « Freakprint ». Le logo du joueur ressort également en vert fluo à la base du talon.

Le coloris « Naija » est censé exprimé la vivacité et l’énergie de l’international grec. Sa sortie a été annoncée pour le 1er septembre sur le territoire nord-américain au prix de 140 dollars. On devrait ensuite la retrouver à la vente en France très rapidement.

(Via SneakerNews)