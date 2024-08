Anthony Edwards : « Michael Jordan était le seul à avoir de grosses qualités »

Si une discussion sur le fameux « c’était mieux avant » existe dans beaucoup de domaines culturelles, elle est très présente dans le monde de la NBA. Certains anciens défendent leur époque et estiment que les jeunes joueurs évoluent dans une ligue plus « facile » et moins dure physiquement. En face, les nouvelles générations jugent être à la pointe du basket. C’est l’option prise par Anthony Edwards.

« Je ne regardais pas à l’époque donc je ne peux rien dire », commence-t-il. « Ils disent que c’était plus dur à leur époque que maintenant, mais je ne crois pas qu’il y avait autant de talent. Michael Jordan était le seul à avoir de grosses qualités, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà pourquoi ils ont été impressionnés par Kobe Bryant. Car désormais, tout le monde a du talent. »

Si Anthony Edwards tempère son argument en expliquant qu’il ne regardait pas le basket plus jeune, son avis mérite réflexion – même si c’est un débat sans fin. En 2023, Damian Lillard avait par exemple, même s’ils critiquaient l’attitude des jeunes loups, assuré que des « des joueurs plus talentueux que jamais » arrivaient en NBA.

Un discours déjà tenu par LeBron James

L’avis de l’arrière de Minnesota – sur un talent globalement plus important maintenant qu’avant – rejoint un peu celui de LeBron James, exprimé en 2016. Le « King » réagissait aux nombreuses critiques des anciennes générations sur la ligue qui basculait alors, sous l’impulsion de Stephen Curry et des Warriors, de plus en plus vers le shoot à 3-pts.

« Écoutez, si vous connaissez des joueurs incapables de jouer au haut niveau, faites le savoir. Mais quand on parle de Kevin Durant, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Stephen Curry ou James Harden, sérieusement, on fait notre boulot », listait le MVP des Jeux olympiques 2024. « Et on le fait pour que ce sport reste magnifique. Au final, on ne se laisse pas affecter par ces critiques car ils nous ont ouvert la voie. On a eu Tim Duncan, Kobe Bryant, Kevin Garnett… Eux aussi nous ont ouvert la voie. D-Wade, Melo, CP3 et moi l’avons fait pour Steph, Klay et toute cette génération, et aujourd’hui, ils le font pour les plus jeunes. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.