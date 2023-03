À son tour, Damian Lillard fredonne l’air du « C’était mieux avant »

A 32 ans, Damian Lillard est désormais un meneur vétéran de la ligue avec onze saisons dans ses bagages, toutes à plus de 35 minutes par match. S’il a très rapidement été plongé dans le grand bain dès son année rookie en 2012, le meneur a souligné l’importance de l’apprentissage auprès des vétérans qu’il a côtoyés à ses débuts. Dans le podcast « The Old Man and the 3 » animé par JJ Redick, il regrette que la nouvelle génération ne soit plus dans ce même état d’esprit, avec cette même humilité vis-à-vis des anciens, préférant bénéficier de grandes responsabilités trop rapidement.

« Quand je suis arrivé dans la ligue, Jason Kidd était titulaire chez les Knicks. Il y avait Grant Hill, Kurt Thomas et Kenyon Martin. C’était des mecs vraiment âgés dans la ligue. J’ai joué avec Jared Jeffries, il avait 40 ou 41 ans. Earl Watson avait 40 ans quand j’ai joué avec lui », a-t-il déclaré. « J’ai joué avec de vrais vétérans et j’ai appris beaucoup de choses, comme le fait d’être un meneur de jeu ou la façon de diriger de Mo Williams, Earl Watson et Jared Jeffries. Et ils ne jouaient même pas, c’était juste par leur manière de montrer comment les choses devaient être faites. Je n’ai pas eu d’autre choix que de respecter le jeu (…). Quand je suis arrivé dans la ligue, il fallait mériter non seulement ce que l’on recevait de l’équipe ou le respect, mais aussi sa place dans l’équipe ».

Damian Lillard déplore donc une évolution des mentalités. Beaucoup de jeunes talents brûlent selon lui les étapes trop vite et sont devenus obsédés par leurs statistiques individuelles. Des comportements qui peuvent peser sur la bonne tenue d’un collectif sans parler de l’extra-sportif, domaine dans lequel les conseils des joueurs plus expérimentés peuvent aussi être précieux.

« Il n’y avait pas de ‘Tu es le sixième choix de la Draft, c’est ton équipe’. Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Je pense qu’aujourd’hui, la plus grande différence, c’est qu’il n’y a plus cette présence de vétérans », a-t-il ajouté. « Vous avez donc des joueurs plus talentueux que jamais qui arrivent dans la ligue, ils sont choisis 1, 2, 3, 4, 5, ils gagnent plus d’argent que ces choix n’en ont jamais gagné, et en plus de ça, vous leur donnez maintenant les clés de la franchise. »

Damian Lillard ne donne pas de nom, mais on peut penser aux Rockets où les meilleurs jeunes sont livrés à eux-mêmes, ou encore les Pistons. Dans ces deux équipes, les dirigeants ont fait le choix de rajeunir très fortement le groupe, et ces deux formations possèdent une moyenne d’âge de 23 ans avec plusieurs jours de moins de 20 ans. Quand Damian Lillard est arrivé en NBA, il en avait 22…

« Il n’y a personne pour leur faire comprendre qu’ils sont super talentueux, mais qu’ils doivent gagner leur place ici. Vous devez gagner votre place. Ils arrivent et tout leur est donné dès le départ. Cela influe sur leur façon d’être, sur leur façon de jouer. Ils jouent pour eux-mêmes, ils jouent pour les statistiques. Ils pensent qu’ils sont LeBron James lorsqu’ils participent au All-Star Game ou qu’ils obtiennent un contrat maximum. C’est tout simplement différent. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais la NBA dans laquelle je joue aujourd’hui n’est plus celle dans laquelle je suis arrivé ».