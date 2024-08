Jared McCain entre apprentissage et ambition à Philadelphie

Très surpris d’avoir été drafté à la 16e place par les Sixers, Jared McCain a « pleuré de joie ». Il faut dire que se retrouver à Philadelphie, dans une équipe ultra ambitieuse, n’est pas la pire des situations pour arriver en NBA.

Néanmoins, il ne compte pas passer son temps sur le banc à regarder Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey. Il espère avoir des minutes pour s’exprimer. « Il y a beaucoup de choses que je dois apprendre, dans lesquelles je dois être meilleur. Je veux jouer cette saison », confirme-t-il. « On a une sacrée équipe et je veux trouver un moyen d’être sur le parquet. »

Sa principale qualité pour s’imposer chez les Sixers ? Son tir à 3-pts puisqu’il sort d’une saison à 41% de réussite dans cet exercice à Duke. « Être un shooteur est utile pour n’importe quelle équipe. Quand Embiid et George seront pris à deux, voire à trois pour le premier, il faudra lui donner de l’espace. Être dans le coin ou dans les ailes. Je serai prêt », annonce-t-il.

« Je suis là pour apprendre le plus possible »

Mais pour un rookie, dans une équipe aussi ambitieuse et armée offensivement, Jared McCain devra sans doute apporter plus qu’un simple shoot de loin. « Si c’est défendre, en connaissant les rotations, si c’est comme ça, alors c’est comme ça. Je veux simplement une chance de jouer. Peu importe le poste : meneur de jeu, arrière, ou autre. »

L’ancien de Duke va sûrement passer plus de temps sur le banc que sur le parquet, en début de saison au moins. Mais ces instants ne seront pas inutiles puisque le groupe – dont fait partie Guerschon Yabusele – est impressionnant sur le papier et que chacun va pouvoir l’aider à entrer dans le grand bain.

« Kyle Lowry est quelqu’un que j’ai observé, notamment ses images à l’université. C’est évident qu’en NBA, il est plus puissant. Je peux aussi apprendre de Tyrese Maxey. Joel Embiid est un MVP, Paul George, Reggie Jackson… Je peux apprendre de tout ce groupe. C’est vraiment quelque chose qui me rend enthousiaste. Même si je ne joue pas, je suis là pour apprendre le plus possible », conclut-il.