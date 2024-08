A la convention démocrate, Steve Kerr imite Stephen Curry pour se moquer de Donald Trump

C’est au United Center de Chicago que le Parti démocrate tient sa convention depuis lundi et c’est l’occasion pour Joe Biden de faire ses adieux et de passer le relai à Kamala Harris, désignée par les Démocrate pour affronter Donald Trump à l’élection présidentielle de novembre. Parmi les personnalités qui ont pris la parole, il y avait Steve Kerr !

Depuis toujours le coach des Warriors et de Team USA s’en est pris à la politique de Trump, et il a accepté volontiers l’invitation du camp démocrate. Les organisateurs avaient bien fait les choses puisque Kerr est monté sur scène au son de « Sirius », le morceau d’Alan Parsons Project qui accompagne les Bulls depuis toujours.

« C’est si plaisant d’être de retour au United Center. Comme vous le savez, il s’est passé beaucoup de choses sympas ici, surtout dans les années 90 » a-t-il lancé. « Les plus jeunes d’entre vous, je vous laisse taper « Michael Jordan sur Google… »

« Selon les mots du grand Stephen Curry… »

Puis, il a expliqué pourquoi il croyait vraiment dans le ticket Harris-Walz.

« La joie, la compassion, l’engagement envers notre pays que nous avons vus aux Jeux olympiques, c’est ce que Kamala Harris et Tim Walz partagent, et c’est ce dont notre pays a besoin », a déclaré M. Kerr. « Ils possèdent le leadership, le vrai leadership, pas celui qui cherche à nous diviser, mais celui qui reconnaît et célèbre notre objectif commun. Je crois en un certain type de leadership. Je crois que les dirigeants doivent faire preuve de dignité. Je crois que les dirigeants doivent dire la vérité. Je crois que les dirigeants doivent être capables de rire d’eux-mêmes. Je crois que les dirigeants doivent se soucier des personnes qu’ils dirigent et les aimer. »

Puis, fidèle à lui-même, Kerr a fini par une pirouette en s’inspirant de la célébration « Night Night » de Stephen Curry qui, comme lui, a apporté son soutien à Kamala Harris. « Après le dépouillement des résultats [le soir de l’élection], nous pourrons, selon les mots du grand Steph Curry, dire à Donald Trump : “Night Night” ! »