Paul George et Jimmy Butler ensemble pour un match de charité à Hong Kong

Quand on s’appelle Yao Ming, on peut s’offrir les rêves les plus grands, et mardi, l’ancien pivot des Rockets organise un match de charité à Hong Kong. Pour sa fondation qui permet d’avoir un meilleur accès à l’éducation et à la formation, l’ancien président de la ligue chinoise a monté une rencontre amicale entre des stars NBA et une sélection des meilleurs joueurs chinois. Le casting est relevé puisque Paul George et Jimmy Butler sont déjà sur place, et ils devraient être rejoints par James Harden et Kyle Kuzma.

Pour compléter l’équipe, Jalen Lecque, Trhae Mitchell, Josh Reeves et Joseph Young. Face à eux, une sélection de onze joueurs, en provenance de six équipes différentes. On notera tout de même que six joueurs sont issus des Liaoning Flying Leopards, champions en titre.

Si Butler était déjà venu en 2016, au lendemain des JO de Rio, en compagnie de Vince Carter et JR Smith, c’est une première pour Paul George. « J’espère que le temps sera un peu plus clément demain, et qu’il y aura un peu de soleil californien », a réagi George. « Mais je suis excité à l’idée d’être ici, ça va être génial. Comme l’a dit Jimmy [Butler], nous allons pouvoir montrer ce que nous savons faire et jouer aux côtés de grands talents… Tout ici est nouveau pour moi, alors je vais tout découvrir au jour le jour ».