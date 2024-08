Les coulisses des premiers contacts entre Joel Embiid et Paul George

Invité du podcast « #ThisLeague Uncut », l’ancien joueur NBA Quincy Pondexter a livré une drôle d’anecdote au sujet de la plus grosse signature de l’été : l’arrivée de Paul George aux Sixers pour épauler Joel Embiid.

Le début de l’histoire est déjà magnifique puisque l’ancien joueur extérieur passé par les Hornets, les Grizzlies, les Pelicans, les Bulls et les Spurs a confié l’origine de son amitié avec Joel Embiid. Elle est née de leur pire expérience commune en tant que joueurs professionnels : une grave fracture du pied.

« Nous avions le même agent. Joel a eu une fracture de l’os naviculaire juste avant la Draft. En 2013, je me suis moi aussi fracturé l’os naviculaire, et j’ai manqué plus de 50 matchs de la saison. Donc, nos agents me disaient que j’allais devoir lui parler de mon expérience, être comme un grand frère, sur le processus de rééducation, toutes ces choses », raconte-t-il. « On en a parlé et c’est tout de suite devenu mon petit frère. On a passé du temps ensemble, sur et en dehors du terrain, principalement en dehors. Notre relation a continué à se développer (…). C’est l’un des meilleurs joueurs de la NBA, et je suis fier de dire que c’est l’un de mes meilleurs amis ».

Entremetteur de superstars

S’agissant à présent de Paul George, Quincy Pondexter a glissé avoir été au cœur des premiers échanges avec Joel Embiid. Pour cause, c’est lui qui a mis les deux joueurs en contact !

« Comme Joel est l’un de mes meilleurs amis, il est passé par moi pour avoir le numéro de Paul pour lui présenter le projet. Je ne sais même pas dans quelle mesure les Sixers sont au courant de ça. Mais dans l’ombre, je déteste dire ça, mais l’un des moments les plus importants, ça a été quand je lui ai dit « Tu dois continuer à le convaincre de venir, tu dois lui parler, tu dois faire tout ton possible ».

Les Warriors étaient également sur les rangs pour le récupérer, mais Paul George a finalement choisi de rejoindre Joel Embiid en Pennsylvanie pour créer un Big Three alléchant avec Tyrese Maxey. Il faut croire que la persévérance exercée par le clan Embiid a fini par porter ses fruits.

« Joel parlait aussi aux amis de Paul à ce moment là. Et il y a eu un moment où Joel a abandonné. Il disait : « Il n’y a aucune chance qu’il vienne. C’est impossible qu’il arrive à Philly. Aucune chance ». J’ai appelé les amis de Paul, et ils m’ont dit qu’il y avait une vraie possibilité. Qu’il fallait continuer à essayer de le recruter (…). Finalement, c’est arrivé », a ajouté Quincy Pondexter.