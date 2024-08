Oscar Robertson ne comprend pas les critiques sur Russell Westbrook

Depuis 2019 et son départ du Thunder, Russell Westbrook se balade beaucoup. Certains diront plutôt qu’il est baladé d’équipe en équipe. Il a commencé à Houston, puis a rejoint Washington, avant un passage à Los Angeles, aux Lakers puis aux Clippers, avant enfin de finir à Denver cet été. On peut ajouter deux courts moments à Utah, où il n’a pas joué, mais fut coupé deux fois par le Jazz…

Chaque fois, Russell Westbrook a fait du Westbrook, avec ses qualités et ses défauts. Pour autant, il n’a plus de stabilité dans sa carrière, ni de statut de titulaire. Une anomalie pour un ancien MVP, sacré en 2017, qui dérange aussi Oscar Robertson.

« Pour une raison étrange, je ne sais pas pourquoi ils veulent continuer à lui imputer tout ce qui se passe », explique celui qui était surnommé « The Big O ». « Quand il joue, il est dynamique, il apporte une étincelle à son équipe. Puis, d’un coup, ils se fichent de lui et n’en veulent plus. »

L’ancienne légende et référence du triple-double, avant le nouveau joueur des Nuggets, est fan de Russell Westbrook depuis des années. « J’aime beaucoup la façon dont Westbrook joue », disait-il déjà en 2021, ajoutant qu’il trouvait « ridicule que certains journalistes sportifs le critiquent parce qu’il n’a pas gagné de titre ».



Voir le meneur de jeu passer d’équipe en équipe ne plaît clairement pas à Oscar Robertson. « Les gens qui prennent ces décisions pensent qu’elles sont plus intelligentes que tout le monde », regrette-t-il.