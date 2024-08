Victor Wembanyama et les Spurs débuteront leur saison à Dallas

Pour ses grands débuts aux côtés de Victor Wembanyama, Chris Paul sera gâté puisqu’il aura droit à un derby texan, et pas n’importe lequel. Selon Marc Stein, les Spurs seront les derniers à reprendre la saison, le 24 octobre prochain, et ce sera à Dallas face aux récents finalistes NBA.

En octobre 2023, Wembanyama avait déjà débuté sa carrière face aux Mavericks, mais c’était à San Antonio. La saison passée, les Spurs et les Mavericks s’étaient affrontés à quatre reprises, et le bilan était clair et net : 4-0 pour les Mavericks.

La première de Klay Thompson

Par ailleurs, cette rencontre sera la première de Klay Thompson sous les couleurs de Dallas, et ce sera donc devant son nouveau public, et contre ses anciens coéquipiers, Chris Paul et Harrison Barnes. Le « Splash Brother devra patienter jusqu’au 12 novembre pour retrouver les Warriors, au Chase Center.

La NBA doit dévoiler son calendrier complet jeudi soir, mais on en connaît déjà quelques affiches. Ainsi, le 22 octobre, les deux chocs de l’opening night opposeront les Celtics aux Knicks à l’Est, puis les Lakers aux Wolves à l’Ouest. Le lendemain, deux autres grosses affiches avec Sixers – Bucks et Clippers – Suns.