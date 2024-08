Sur les conseils de Gregg Popovich, Darius Songaila quitte le banc des Spurs

Les anciens se souviennent peut-être de Darius Songaila, intérieur lituanien avec un très bon shoot à mi-distance, aperçu à Sacramento ou Washington dans les années 2000. L’ancien joueur avait quitté les parquets NBA en 2011 avant d’y revenir dans un autre rôle.

En 2018, il était en effet devenu assistant dans le staff élargi de Gregg Popovich. Mais c’est désormais terminé, d’un commun accord, faute de perspective d’évolution solide dans les années à venir.

« On est arrivé à la fin d’un chemin et c’était le moment de changer de situation. Je n’avais aucune opportunité de grimper », concède et regrette Darius Songaila. « Je ne veux plus rester assis sur le banc des autres assistants. Les premiers assistants ont tous des contrats de quatre ans, donc je n’ai aucune chance d’avancer. On en a parlé avec Popovich et il m’a dit que ce serait mieux de partir. On a décidé ensemble que j’allais partir. »

Le Lituanien insiste sur le fait que ce départ est une solution pour évoluer et non pas une envie de ne plus travailler dans le Texas, avec les Spurs.

« San Antonio est devenu ma seconde maison, ma première expérience dans le coaching », rappelle-t-il. « J’ai appris énormément dans cette franchise. Bien sûr, c’est douloureux de quitter cette équipe, mais je suis au bout du chemin. Je suis dans le même rôle depuis trois ans et je ne veux pas rester si je n’ai pas une chance de grimper dans la hiérarchie. »

Et la suite ? Pourquoi pas s’installer sur le banc de la sélection lituanienne, qui n’a plus de coach actuellement ? Darius Songaila est d’ailleurs un ancien international, qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, puis une médaille d’or à l’Eurobasket trois ans plus tard.