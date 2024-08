La Giannis Immortality 4 devance la Giannis Freak 6

On attendait la « Giannis Freak 6 », sixième chaussure signature de Giannis Antetokounmpo que le « Greek Freak » a déjà distribué à l’ensemble de ses coéquipiers qui l’ont accompagné avec la sélection grecque aux Jeux Olympiques, mais c’est bien la « Giannis Immortality 4 » qui a été la première à sortir du bois.

La collection « Immortality » est plus abordable mais n’en reste pas moins de qualité, avec sur cette quatrième mouture une tige en mesh, sur laquelle on peut voir les renforts latéraux similaires aux ondulations présentes sur la KD 17. Le maintien du talon est assuré par un bon rembourrage, et l’accent est également mis sur l’adhérence. Les coupes entre les parties intermédiaire et extérieure de la semelle sont similaires à celles de la Giannis Immortality 3

Niveau design, le « Swoosh » inversé est toujours présent sur l’empeigne, ici en noir sur un coloris principalement blanc, seul le logo de Giannis Antetokounmpo figurant également en noir, sur la languette.

La « Giannis Immortality 4 » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 90 euros. Un coloris intégralement noir est également à la vente sur le site de Nike France.