Kevin Durant, roi de l’Olympe

Au moment de commencer sa carrière olympique, en 2012 à Londres, Kevin Durant savait que l’Olympe n’avait été gravi que deux fois dans l’histoire du basket aux Jeux olympiques. Des Michael Jordan, Scottie Pippen, David Robinson, Karl Malone ou encore Jason Kidd (et d’autres encore) avaient remporté deux médailles d’or. Pas plus.

Douze ans après, l’ailier américain vient de remporter, face à la France, sa quatrième médaille d’or d’affilée ! Sacré en 2012, 2016, 2020 et 2024, le meilleur marqueur de l’histoire de Team USA aux Jeux olympiques vient ainsi de battre le record (masculin) de Carmelo Anthony. Dans l’histoire du basket aux Jeux, seules Sue Bird et Diana Taurasi (cinq breloques, six peut-être pour la première ce dimanche) ont fait mieux.

« Kevin Durant ? C’est un des plus grands de tous les temps, il n’y a même pas de débat », affirme LeBron James. « Regardez sa silhouette, ses qualités. C’est l’un des meilleurs joueurs de basket jamais vus sur un parquet. »

Encore là en 2028 ? « On verra »…

Avec 13.8 points de moyenne, le joueur de Phoenix a été moins brillant que lors des trois olympiades précédentes, moins dominant, mais toujours important et précis (54% de réussite au shoot, 52% à 3-pts). LeBron James et Stephen Curry ont brillé de mille feux, mais sans lui, cette équipe des « Avengers » n’aurait pas été la même.

« Je savais depuis la saison 2022/23 », se souvient-il sur sa présence dans cette équipe olympique. « Steve Kerr et Grant Hill sont venus à Brooklyn pour essayer de me pousser à jouer la Coupe du monde 2023. Donc je savais que ce serait important pour eux que je sois là en 2024. Je me suis engagé à ce moment-là. L’été dernier, LeBron a commencé à envoyer des textos à tout le monde, à donner son avis sur la composition du groupe. Dès lors, je savais qu’on serait tous ensemble et que ce serait unique. »



Surtout en retrouvant son ancien coéquipier des Warriors, Stephen Curry. « Je savais qu’il serait là, qu’il n’avait jamais joué les Jeux. Il avait gagné la Coupe du monde mais voulait une médaille olympique. Donc je n’ai pas hésité, surtout avec lui et LeBron dans l’équipe, et avec ce groupe. Je savais que ce serait unique. »

Comme le fait de gagner quatre médailles d’or de suite. Et s’il allait en chercher une cinquième en 2028, à Los Angeles ? Il aura alors 39 ans, soit l’âge de LeBron James cet été. « On verra », a-t-il simplement répondu…