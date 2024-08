Preview | France – États-Unis, en quête du mythique Graal

Défier les États-Unis en finale des Jeux olympiques, c’est le rêve de tout jeune basketteur. Et que dire de battre les « Avengers » américains en finale des Jeux olympiques, à domicile ?

Pour les Bleus, le rendez-vous est fixé à ce soir, 21h30. Un rendez-vous pour l’histoire pour ce groupe qu’on n’attendait pas à pareille fête. Il faut dire qu’après le fiasco de la dernière Coupe du monde, plus une préparation et une phase de poules extrêmement compliquées, (presque) personne ne misait sur la troupe de Vincent Collet.

L’impact Euroleague

Mais tout a changé avant les quarts de finale. En s’appuyant sur ses profils Euroleague (Isaïa Cordinier, Mathias Lessort, Guerschon Yabusele…), la France a renversé le Canada puis l’Allemagne !

Face aux États-Unis de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant & Co, il faudra conserver la même hargne défensive, en continuant d’appuyer à l’intérieur lorsque les changements défensifs le permettront. Pour épuiser les attaquants américains et si possible faire prendre des fautes à Kevin Durant, Stephen Curry et compagnie.

« L’évolution de la France est impressionnante » explique ainsi Steve Kerr. « Ils jouent très physique, il faut qu’on s’y prépare. Il faudra égaler leur intensité et même la dépasser. C’est le challenge. Grâce à Cordinier et (Guerschon) Yabusele, ils jouent plus fort, plus vite et avec plus de puissance. »

Mais avec Joel Embiid, Bam Adebayo ou encore Anthony Davis, les Etats-Unis ont de la « viande » dessous.

Besoin d’adresse… et de Victor Wembanyama

Portés par une Arena Bercy qu’on attend surchauffée, les Bleus vont devoir résister à la pression défensive américaine et surtout à la densité de la troupe de Steve Kerr, qui leur a permis de renverser la Serbie, qui semblait pourtant avoir réussi le match parfait pour faire tomber cette constellation de stars de son nuage.

Pour cela, la France aura besoin d’une grosse adresse extérieure, et surtout d’un très grand Victor Wembanyama, qui souffre pourtant offensivement depuis le début de la compétition…

« Mais il reste un match » rappelait Vincent Collet après la demi-finale. « Et ce type de joueur fait toujours un très grand match dans le tournoi. Comme il en reste qu’un, tant pis, c’est pour samedi (rires). »

Et même s’il n’y a qu’une chance sur cent de devenir champion olympique, il faut s’y accrocher.

« Les Américains sont plus forts qu’il y a trois ans, on n’est pas favoris, mais on est à la maison. Il peut se passer des dingueries. C’est la magie des Jeux », explique Nicolas Batum. « C’est ma dernière avec ce maillot. Ça peut être extraordinaire. Dans le film Endgame (des Avengers), le Doctor Strange dit qu’il y a une chance sur 14 millions d’accomplir leur mission, de sauver la planète. Si c’est comme ça, on va tenter de la saisir. »

CINQ MAJEUR DES ETATS-UNIS

Stephen Curry – Devin Booker – LeBron James – Kevin Durant – Joel Embiid

EFFECTIF DES ETATS-UNIS

LeBron James : 14.2 points, 8.2 passes et 7.0 rebonds en 23 minutes (5 matchs)

Stephen Curry : 13.0 points, 3.6 rebonds et 2.0 passes en 22 minutes (5 matchs)

Devin Booker : 11.0 points, 3.4 passes et 2.0 rebonds en 21 minutes (5 matchs)

Kevin Durant : 13.6 points, 3.0 rebonds et 2.0 passes en 21 minutes (5 matchs)

Jrue Holiday : 8.0 points, 2.0 rebonds et 3.5 passes en 19 minutes (4 matchs)

Joel Embiid : 13.0 points, 4.0 rebonds et 1.3 passes en 18 minutes (4 matchs)

Anthony Edwards : 13.8 points, 3.2 rebonds et 1.4 passes en 18 minutes (5 matchs)

Bam Adebayo : 6.8 points, 4.2 rebonds et 1.6 passe en 18 minutes (5 matchs)

Anthony Davis : 8.4 points, 6.2 rebonds et 1.0 contre en 16 minutes (5 matchs)

Derrick White : 3.8 points, 1.6 passe et 1.4 rebond en 16 minutes (5 matchs)

Jayson Tatum : 6.3 points, 6.0 rebonds et 2.0 passes en 20 minutes (3 matchs)

Tyrese Haliburton : 2.7 points et 0.7 passe en 9 minute (3 matchs)

DIFFUSION

La rencontre France – Etats-Unis sera diffusée sur France Télévisions et Eurosport, à partir de 21h30.