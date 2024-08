Une demi-finale face à la Belgique programmée vendredi, à 21h00, pour les Bleues

Généralement, les diffuseurs TV américains, partenaires majeurs du CIO, se gardent les créneaux les plus tardifs, afin qu’un maximum de leurs téléspectateurs puissent être présents devant leur télévision aux Etats-Unis.

Avec le décalage horaire pour ces JO en France, un match de Team USA qui démarre à 21h00 à Paris peut être regardé à 15h00 à New York et 12h00 à Los Angeles. C’est ainsi que LeBron James et sa bande joueront encore en « prime time » face à la Serbie, à 21h00, alors que les Bleus défieront de leur côté l’Allemagne à partir de 17h30.

Par contre, NBC n’a pas utilisé sa priorité pour l’équipe américaine féminine, laissant donc aux diffuseurs européens le créneau tant recherché de 21h00 pour les demi-finales du tableau féminin.

C’est donc la demi-finale France – Belgique qui sera diffusée demain en « prime time », à partir de 21h00 donc. De leur côté, A’ja Wilson et ses coéquipières affronteront l’Australie en amont, à 17h30.

Crédit photo : Julien Bacot/FFBB