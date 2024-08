À 26 ans, l’ancien champion NCAA Kyle Guy prend déjà sa retraite

Il s’apprête à ouvrir un « nouveau chapitre » dans sa vie. L’université de Virginie a annoncé le retour de Kyle Guy comme assistant, actant la retraite de l’ancien joueur.

La nouvelle a de quoi surprendre car l’intéressé, âgé seulement de 26 ans, tournait encore à près de 15 points de moyenne la saison passée en Espagne (ACB), avec Tenerife. Il avait notamment claqué un match à 34 points en demi-finale de la Basketball Champions League en printemps. « Ils ont sauvé mon amour du basket cette année, je leur dois tout ce qu’on a pu accomplir », avait-il dit de son équipe, battue en finale par Malaga.

Mais il faut croire que le désir de retourner sur la terre de ses anciens exploits était trop fort. Pour mémoire, en avril 2019, l’arrière de Virginie avait inscrit 24 points dans la finale NCAA face à Texas Tech pour offrir le titre universitaire à son établissement, et pour s’offrir le titre de MOP du Final Four 2019.

Malgré les doutes sur son physique, il s’était inscrit à la Draft. Sélectionné au second tour (55e choix) par les Knicks, il avait fini par décrocher un « two-way contract » chez les Kings. Avec les Californiens, puis au Heat, Kyle Guy fera une cinquantaine d’apparitions en NBA au total (2019-2022) pour 3 points de moyenne.

Impact immédiat attendu

Le shooteur lâchera son rêve de NBA pour rejoindre l’Europe par la suite et les clubs de la Joventut et du Panathinaikos, avant de gagner l’Espagne. Ses baskets raccrochées, le voilà désormais « mentor du développement des athlètes/assistant spécial » auprès de Tony Bennett, le coach de Virginie.

« Nous sommes ravis d’accueillir Kyle et sa famille à Charlottesville. Kyle est non seulement l’un des meilleurs joueurs que j’ai entraîné, mais aussi l’un des meilleurs jeunes hommes que j’ai rencontré. Il aura un impact immédiat sur notre programme, en travaillant avec nos joueurs et en partageant l’expertise et le feu de la compétition qu’il a acquis tout au long de sa carrière universitaire et professionnelle », s’enthousiasme ce dernier.

Un enthousiasme partagé par l’ancien shooteur qui remercie le coach de lui faire confiance et de lui donner l’occasion de revenir.

« La décision n’a pas été facile à prendre, mais sachant à quel point j’aime cette culture et cette communauté, j’ai compris que c’était là que je devais être avec ma famille. […] Je suis également impatient que mes enfants voient que le travail ne s’arrête jamais ! », affiche le jeune retraité.