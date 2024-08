Malmenés, les Serbes ont résisté à la pression

Patty Mills était bouillant et les Serbes étaient menés de 24 points dans ce quart de finale face à l’Australie. Si désormais, dans un basket dominé par le 3-pts, les écarts ne sont plus une assurance pour l’emporter, néanmoins, 24 points d’avance en deuxième quart-temps, dans une rencontre de 40 minutes, c’est un matelas très confortable.

Cela n’a pas été suffisant pour les Boomers, qui ont fini par s’incliner en prolongation. « Le plan reste le même : sacrifice, travail d’équipe, y croire. On croit toujours en la victoire », commente Bogdan Bogdanovic.

Comment ont-ils fait pour revenir, petit à petit, jusqu’à passer devant en fin de troisième quart-temps ? « Pour dire la vérité, on n’a pas gardé la tête froide », reconnait le meilleur marqueur de l’histoire de la Serbie. « Mais on savait qu’on était derrière, qu’on avait besoin de trouver du rythme. L’Australie avait la dynamique. […] Même si les choses ne tournaient pas en notre faveur, on y croyait et on a continué de se soutenir les uns les autres. »

Le quart de finale, le match à ne pas perdre

Vasilije Micic avance l’importance de l’expérience des Serbes pour gérer cette gifle reçue en première mi-temps. « Si on pense que tout est terminé en première période, alors on n’a aucune chance de l’emporter », précise le joueur qui a découvert la NBA la saison passée. « Heureusement, on a tous ou presque de l’expérience, donc on avait de l’énergie supplémentaire et on a bien répondu. »

Il ajoute qu’il n’a « pas de réponse particulière » à la mauvaise entame des Serbes. « Cela arrive. Personne n’entre dans un match avec l’intention de prendre 20 points. C’était comme ça », poursuit-il avant de revenir sur la fin de rencontre : « Peut-être qu’on aurait pu gagner sans la prolongation, mais c’est encore meilleur ainsi. »

C’était en effet le match à ne pas perdre pour Bogdan Bogdanovic, qui connait bien l’importance de ce match.

« Les gens s’attendaient à un match plus simple, mais le quart de finale, c’est le niveau le plus difficile du tournoi, celui avec le plus de pression. Car on sait que, en cas de défaite, on est dehors », rappelle le joueur d’Atlanta, puisque, en demi-finale, si défaite il y a, il reste une petite finale à jouer.