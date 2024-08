JO 2024 | Après prolongation, la Serbie vient à bout de l’Australie

Ça démarre mal pour la Serbie avec un airball de Bogdan Bogdanovic. Même si l’arrière/ailier se rattrape dans la foulée, Josh Giddey sanctionne de l’autre côté. Le nouveau joueur de Chicago a plus de liberté que lors des matchs précédents, et Svetislav Pesic demande déjà un temps-mort alors que son équipe ne semble pas dans le coup.

Nikola Jokic est servi sous le cercle mais Patty Mills et Josh Giddey arrivent à trouver des espaces. De quoi lancer « FIBA Patty », qui enchaîne les réussites. Après dix minutes, il a déjà inscrit 12 points. 31-17 pour l’Australie !

Patty Mills est désormais chaud, comme il l’a si souvent été dans le basket FIBA, et Svestislav Pesic appelle un nouveau temps-mort. Il faut dire que la Serbie est dépassée par l’intensité et le jeu rapide australiens.

Éternel « FIBA Patty »

Patty Mills est trop chaud, et l’Australie punit systématiquement la Serbie dans le dos des intérieurs, obligés de monter haut. Les Boomers passent un 25-3 et prennent carrément 24 points d’avance (44-20). Sur le banc, Svestislav Pesic passe un gros coup de gueule et, sur le terrain, les Serbes montent aussi dans les tours.

Le sélectionneur serbe associe Nikola Jokic et Nikola Milutinov, histoire de toujours assurer une couverture dans la raquette, et ça permet à son équipe de recoller (54-42) à la mi-temps, alors que Patty Mills est déjà à 20 points.

Patty Mills continue son festival au retour des vestiaires mais la Serbie continue lentement de se rapprocher. Et sur un 3-points de Bogdan Bogdanovic, l’Australie ne mène plus que de quatre points (60-56). Brian Goorjian appelle un temps-mort pour tenter de calmer son équipe, alors que le public serbe se réveille avec son équipe.

C’est Bogdan Boogdanovic qui remet la Serbie en tête (61-60) pour la première fois depuis le milieu du premier quart-temps. L’impact de Nikola Jokic fait mal à l’Australie… tout comme le coup d’épaule d’Aleksa Azramovic sur Dante Exum, sanctionné d’une antisportive. Après trois quart-temps, la Serbie mène de deux petits points (67-65).

Patty Mills arrache la prolongation

Nikola Milutinov contre Patty Mills et la Serbie met la main sur la rencontre, même si l’entrée de Jack McVeigh fait du bien à l’Australie. Svetislav Pesic appelle déjà un temps-mort alors que ses joueurs s’agacent entre eux.

Les Boomers ont tout de même de plus en plus de mal à mettre des tirs et Jack McVeigh fait encore du bien de loin. Des deux côtés, on sent énormément de tension alors que le « money time » se rapproche et qu’aucune équipe n’arrive à prendre l’avantage. Josh Giddey égalise (78-78) et il reste trois minutes à jouer…

Josh Giddey puis Patty Mills ratent des tirs clés pour l’Australie pour passer devant. Et Jock Landale prend sa cinquième faute sur un contact litigieux avec Vasilije Micic, qui laisse un lancer en route. 82-80 pour la Serbie avec 9.8 secondes encore à jouer. Le ballon est évidemment pour Patty Mills qui, lancé dans un un-contre-un compliqué face à Nikola Jokic, inscrit un tir extrêmement difficile et envoie les deux équipes en prolongation : 82-82 !

Les paniers décisifs de Nikola Jokic

Ognjen Dobric lance la prolongation à 3-points mais Jack McVeigh répond, et Duop Reath redonne l’avantage à l’Australie. Patty Mills semble totalement épuisé et c’est Josh Giddey qui prend le relais (90-87). Il se fait par contre contrer par Nikola Jokic qui, dans cette prolongation brouillonne, parvient à inscrire deux paniers précieux.

L’Australie se retrouve encore à -3 (93-90) à 25.1 secondes de la fin. Filip Petrusev vole la balle à Patty Mills sur la remise en jeu trop molle de Josh Giddey et c’est donc la Serbie (95-90) de Nikola Jokic (21 points à 9/18 au tir, 14 rebonds, 9 passes décisives, 4 interceptions, 2 contres) qui file en demi-finale.

Ce sera face au vainqueur du duel entre les Etats-Unis et le Brésil, prévu à 21h30 ce mardi soir.

SRB / 95 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Milutinov Nikola 14:40 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 3 1 3 1 2 1 Avramovic Aleksa 23:26 4/7 0/1 2/2 1 3 4 1 2 1 1 0 10 12 Davidovac Dejan 7:33 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Guduric Marko 18:6 5/10 1/6 0/0 3 2 5 1 3 2 1 0 11 13 Micic Vasilije 24:25 4/8 2/4 4/5 0 1 1 6 4 1 3 0 14 14 Jokic Nikola 38:34 9/17 0/3 3/4 5 9 14 9 1 4 3 2 21 38 Dobric Ognjen 24:22 4/6 3/4 0/0 1 1 2 1 3 1 2 0 11 11 Marinkovic Vanja 8:4 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -4 Bogdanovic Bogdan 36:46 6/17 3/8 2/2 2 3 5 6 1 0 3 1 17 15 Jovic Nikola 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Petrusev Filip 29:4 3/7 0/1 3/5 0 5 5 1 0 2 0 0 9 11 Plavsic Uros 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AUS / 90 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Reath Duop 21:57 3/4 1/2 0/0 0 4 4 0 1 1 2 0 7 9 Magnay Will 12:46 1/3 0/0 0/0 3 3 6 2 1 2 0 0 2 10 McVeigh Jack 29:30 5/8 3/5 0/0 1 1 2 2 4 0 0 0 13 14 Kay Nick 8:4 0/1 0/1 0/0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 2 Landale Jock 25:36 2/6 0/0 1/2 1 5 6 0 5 2 1 0 5 7 Exum Dante 27:6 4/7 0/2 4/5 1 1 2 5 2 0 3 1 12 13 Dellavedova Matthew 11:2 0/2 0/1 0/0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 Ingles Joe 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Green Josh 0:1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mills Patty 35:19 11/21 2/5 2/2 1 2 3 0 1 2 4 0 26 17 Giddey Josh 33:17 11/20 3/5 0/0 0 5 5 4 4 0 7 0 25 18 Daniels Dyson 20:22 0/2 0/1 0/0 1 0 1 1 1 3 2 0 0 1

Crédit photo : FIBA