Vaincue, la Grèce reste fière de son parcours

Sortie troisième du « groupe de la mort », la Grèce avait un gros morceau à avaler en quart de finale face à l’Allemagne, championne du monde 2023. Après un très bon début de rencontre, Giannis Antetokounmpo et sa bande ont craqué petit à petit, face à la montée en puissance de Franz Wagner.

Le tournoi s’arrête donc aux portes de la demi-finale, que la Grèce n’a jamais disputée dans son histoire aux Jeux olympiques. Vassilis Spanoulis est-il déçu de ne pas avoir franchi cet obstacle ?

« On n’était pas loin », estime le sélectionneur. « La dynamique de la rencontre a changé car ils ont mis un ou deux gros shoots qu’on n’a pas, nous, réussis à mettre. On a pris l’avantage en troisième quart-temps, mais de petits détails ont changé la dynamique et la psychologie de la partie. Je suis fier de ce qu’on a fait depuis un an. »

Cela faisait en effet trois olympiades, et Pékin 2008, que les Grecs manquaient, donc le simple fait d’être dans le Top 8 à Paris est un motif de fierté. « On a mis la Grèce sur la carte du monde. On a montré à tout le monde qu’on pouvait se battre contre les meilleurs », poursuit Vassilis Spanoulis. « Ce ne fut pas suffisant mais c’était important, c’est clair », insiste Kostas Papanikolaou. « Ce n’est pas un échec pour nous, on a atteint le Top 8. C’est une vraie réussite. »

« On doit garder ce noyau et ne pas changer chaque année. C’est capital. »

Le coach ne veut pas que cette compétition soit un feu de paille. Cela doit être le début d’un retour au premier plan, avec un objectif précis : continuer de travailler avec ce groupe.

« Cette équipe peut devenir la base. On a une base désormais, une culture et l’ADN pour le refaire les prochaines années et devenir une très bonne équipe », annonce-t-il. « Le prochain cap, c’est d’avoir la même approche, l’amour du pays, de la fierté […] On aurait pu être en demi-finale, ce n’est pas le cas. Peut-être l’année prochaine. On doit garder ce noyau et ne pas changer chaque année. C’est capital. »

« Cette équipe a fait de son mieux. Personne ne peut nous prendre en défaut concernant notre attitude, nos efforts, notre travail ou le reste », conclut Kostas Papanikolaou. « On ne peut pas signer de contrat avec le succès et je peux vous assurer que notre désir n’est pas moins grand que celui des Franz Wagner ou Dennis Schroder. Personne ne nous donnera rien, il faut dominer les adversaires sur le parquet. »