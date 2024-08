Furkan Korkmaz fait ses adieux à Philadelphie… pour rejoindre Monaco ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Furkan Korkmaz était encore le deuxième joueur le plus ancien des Sixers cette saison, devancé uniquement par Joel Embiid. Mais, à partir du prochain exercice, il ne fera plus partie de l’effectif, puisqu’il a annoncé sur les réseaux sociaux son départ de la franchise.

Des adieux qui n’ont pas manqué de toucher des fans de Philadelphie, le Turc s’était un peu imposé comme la mascotte de l’équipe depuis 2017.

« À la Sixers Family. Je n’ai pas encore eu l’occasion de vous dire au revoir, mais je voulais maintenant prendre un moment pour le faire. Merci à l’organisation des Sixers, à ses fans merveilleux, à mes coéquipiers et à mes coaches. Votre soutien et votre amour ont été incroyables. J’ai noué des amitiés incroyables tout au long de mon parcours et je me sens reconnaissant pour chaque moment passé sur et en dehors des terrains. Ensemble, nous avons partagé tellement de moments, bons et difficiles. Philadelphie, cité de l’amour fraternel, tu occuperas toujours une place spéciale dans mon cœur. Merci pour les souvenirs et l’aventure. Désormais, un nouveau chapitre de ma carrière s’ouvre… » a écrit l’arrière, choisi en 26e position à la Draft 2016.

Exclusivement passé par les Sixers (pour 6.8 points, 2.0 rebonds et 1.2 passe, à 36% à 3-points) en NBA, Furkan Korkmaz s’apprête donc à « ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière » et c’est du côté de Monaco qu’il devrait le faire. À 27 ans, il aura fini par arrêter de s’accrocher à la NBA, sept ans après son arrivée en Pennsylvanie en provenance de l’Anadolu Efes, fameux club de sa ville natale d’Istanbul.

Furkan Korkmaz Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 14 6 28.6 29.4 50.0 0.1 0.6 0.8 0.3 0.9 0.1 0.1 0.1 1.6 2018-19 PHL 48 14 40.0 32.6 81.8 0.3 1.9 2.2 1.1 1.3 0.6 0.5 0.0 5.8 2019-20 PHL 72 22 43.0 40.2 75.5 0.3 2.1 2.3 1.1 1.4 0.6 0.8 0.2 9.8 2020-21 PHL 55 19 40.1 37.5 73.2 0.3 1.8 2.1 1.5 1.2 0.9 0.8 0.2 9.1 2021-22 PHL 67 21 38.7 28.9 81.0 0.3 2.3 2.6 1.9 0.9 0.5 0.7 0.1 7.6 2022-23 PHL 37 10 43.2 39.1 72.2 0.2 1.0 1.1 0.6 0.5 0.3 0.7 0.1 3.8 2023-24 PHL 35 9 39.5 35.0 70.0 0.1 0.7 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 0.1 2.5 Total 328 17 40.6 35.6 76.1 0.3 1.7 2.0 1.2 1.0 0.5 0.7 0.1 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.