Fin de l’aventure NBA pour Luka Samanic

« Luka est là. » C’est ainsi que le Fenerbahce annonce, pour la saison 2024/25, la signature pour un an de Luka Samanic. L’intérieur croate acte ainsi la fin de son aventure dans la Grande Ligue.

Âgé de 24 ans, le natif de Zagreb a connu un début de carrière chaotique malgré son statut de 19e choix à la Draft 2019. Coupé par les Spurs en octobre 2021, après deux premières saisons peu marquantes et avant d’être repêché par les Knicks, où il n’a jamais joué, il a connu la G-League. Puis a rebondi au Jazz.

Il avait profité de la fin de saison 2023 sans enjeu de l’équipe de Salt Lake City pour tourner à 10 points de moyenne sur 7 rencontres. Au point même de séduire Will Hardy, ancien assistant de Gregg Popovich à San Antonio justement.

« Il est arrivé avec un niveau de maturité différent par rapport à ce qu’il faut pour vraiment rester dans la ligue […] Non pas qu’il n’était pas comme ça la dernière fois que je l’ai connu. Il était juste jeune et immature et arrivait de l’autre bout du monde. On est très heureux de l’avoir récupéré et ça va être super de travailler avec lui cet été », livrait le coach à l’époque.

Mais l’ailier-fort n’a pas vraiment confirmé par la suite, n’affichant que 4 points et 2 rebonds de moyenne lors d’une quarantaine d’apparitions l’an dernier avec le Jazz.