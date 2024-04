Luka Samanic transforme l’essai avec le Jazz

Le Jazz fait confiance aux Européens pour ses postes d’ailier-fort, voire d’ailier. En plus du Finlandais Lauri Markkanen et de l’Italien Simone Fontecchio, la franchise de Salt Lake City compte s’appuyer sur Luka Samanic. Selon Adrian Wojnarowski, le Croate est lié au Jazz jusqu’à la fin de la saison prochaine, avec un contrat partiellement garanti.

Cet accord doit permettre au joueur de 23 ans d’être présent au prochain « training camp » de l’équipe, mais le Jazz sera en mesure de le couper en amont de la saison 2023/24. Dans cette optique, Luka Samanic prévoit de se ressourcer prochainement en famille, dans son pays natal, avant de retourner s’entraîner dans l’Utah.

« J’ai beaucoup de boulot à faire cet été. Je vais demander au coach et faire tout ce qui est demandé. Le tir, la défense, peu importe… Tout ce qu’ils veulent », affiche l’intérieur. Un discours qui a de quoi plaire à Will Hardy.

« Il est arrivé avec un niveau de maturité différent par rapport à ce qu’il faut pour vraiment rester dans la ligue […] Non pas qu’il n’était pas comme ça la dernière fois que je l’ai connu. Il était juste jeune et immature et arrivait de l’autre bout du monde. On est très heureux de l’avoir récupéré et ça va être super de travailler avec lui cet été », apprécie l’ancien assistant de Gregg Popovich aux Spurs, où Luka Samanic a fait ses premiers pas dans la ligue.

On rappelle que le Croate a connu un début de carrière chaotique malgré son statut de 19e choix à la Draft 2019. Coupé par les Spurs en octobre 2021 avant d’être repêché par les Knicks, où il n’a jamais joué, il a connu la G-League avant de décrocher un récent contrat de dix jours avec le Jazz.

En cinq apparitions avec sa nouvelle équipe, sur 20 minutes de jeu en moyenne, il a apporté plus de 7 points (45% aux tirs dont 29% de loin), 4 rebonds et 2 passes.

Luka Samanic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SAN 3 16 31.3 37.5 75.0 0.3 3.0 3.3 2.0 2.0 0.0 0.7 0.7 5.3 2020-21 SAN 33 9 44.8 27.9 55.2 0.5 1.6 2.1 0.5 1.3 0.2 0.6 0.2 3.7 2022-23 UTH 7 23 45.6 25.8 69.2 0.0 4.3 4.3 2.1 2.4 0.9 1.4 0.3 9.9 2023-24 UTH 43 9 38.0 20.3 78.6 0.5 1.9 2.4 0.4 0.7 0.1 0.7 0.2 4.1 Total 86 11 41.1 24.7 70.6 0.5 2.0 2.4 0.6 1.1 0.2 0.7 0.2 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.