La Puma All-Pro Nitro carbure toujours

Après la Nitro Fusion et la Rise Nitro, la Puma All-Pro Nitro aura fait un carton cette saison. C’est tout simplement le modèle qui possède le plus grand nombre de coloris disponibles à la vente en France.

Voici le 19e, baptisé « Crowd Craze Black » et doté d’une tige en noir et bleu marine contrastée par des bandes « PWR Tape » jaunes parcourant l’empeigne. La languette et apparaît en vert turquoise tandis que d’autres finitions sont présentes en rouge, comme l’inscription « All-Pro » et le logo Puma sur le talon.

La Puma All-Pro Nitro Crowd Craze Black est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.