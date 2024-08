Kevin Durant bluffé par la légende Simone Biles

Lady Gaga, Tom Cruise, Natalie Portman, Spike Lee, Nicole Kidman, le prince Albert II de Monaco… Depuis le début de ces Jeux, les tribunes de l’Arena Bercy débordent de stars venues voir l’une des principales attractions de Jeux olympiques 2024 : Simone Biles.

Kevin Durant, Stephen Curry et d’autres membres de Team USA ont également décidé d’aller encourager leur compatriote. Pour le premier, c’était la toute première fois qu’il assistait à une compétition de gymnastique.

« Voir Simone a probablement été le moment le plus marquant jusqu’ici. Je n’avais jamais assisté de si près à une épreuve de gymnastique. Bien sûr, je l’ai regardé à la télévision, mais c’est différent quand vous y êtes. Et le fait de voir son talent, ainsi que celle des autres filles qui consacrent tant de temps à leur discipline, c’est tout simplement incroyable », livre « KD » après le succès face à Porto Rico.

La star des Suns est présente à Paris dans l’espoir de remporter une quatrième médaille d’or olympique, là où sa compatriote a déjà remporté, dans cette seule édition, sa troisième médaille en or, samedi au saut. Il s’agissait de la 7e médaille d’or olympique en gymnastique artistique de sa carrière, renforçant son statut de « GOAT » – terme utilisé par Kevin Durant lui-même – de sa discipline et de légende du sport tout court.

I really believe Goat Biles can catch a lob and finish. #bounce — Kevin Durant (@KDTrey5) August 1, 2024

« Je ne savais pas que Simone était considérée comme âgée à 27 ans. C’est un sport de jeunes. On y voit aussi quelques jeunes de 16 ans qui font leur truc. Il y a tellement de grands athlètes dans ce sport qui vont arriver dans les années à venir, aux prochains Jeux olympiques. J’ai donc hâte d’en découvrir un peu plus », poursuit un Kevin Durant visiblement très intéressé.

À la pointe en terme de santé mentale

En plus de ses performances exceptionnelles aux agrès, Simone Biles est connue pour avoir contribué à briser le tabou de la santé mentale dans le sport de haut niveau. Lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020, où elle était déjà attendue en superstar, la championne, victime de « twisties » (dangereuses pertes de repères qui surviennent durant les sauts), avait été contrainte de se retirer de la compétition.

À Paris, Simone Biles a admis avoir été submergée par les autres athlètes qui voulaient prendre des photos avec elle. Elle a fini par refuser à plusieurs reprises, donnant la priorité à son bien-être mental.

Kevin Durant se dit en tout cas impressionné par la force mentale de sa compatriote, sous le feu de projecteurs depuis des années et qui, malgré les épreuves, continue de gagner.

« Elle a vécu cela au plus haut niveau. Elle continue à se montrer brillante tous les jours et faire savoir aux gens qu’ils ont l’air fous en se prenant à elle. Être capable de faire les deux est une source d’inspiration. Alors, oui, elle m’a inspiré pour continuer à tweeter et à faire ce que je fais sur le terrain », termine Kevin Durant.