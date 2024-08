Le grand retour de la Air Jordan 6 « Olympic », c’est pour ce week-end !

La sortie d’une Air Jordan 6 est toujours un événement, pour Jordan Brand comme pour le grand public, et ce sera encore le cas ce week-end. C’est en effet avec cette paire que Michael Jordan a remporté son tout premier titre NBA, en 1991.

Un an plus tard, MJ devenait champion olympique à Barcelone avec Team USA, et c’est à l’occasion des Jeux olympiques de Paris 2024 que la AJ6 va donc faire son retour, avec ce coloris « Olympic » aux couleurs de la bannière étoilée.

La tige en cuir ressort entre en blanc et bleu marine, et l’ensemble est simplement contrasté par trois logos « Jumpman » ressortant en rouge, sur la languette, le talon, et sous la semelle. Le haut de la languette, la tirette, et l’intérieur du col apparaissent également en bleu marine. À noter que Michael Jordan n’a jamais porté ce coloris sous le maillot de la Dream Team, puisque ce dernier est initialement sorti en 2000 lors des JO de Sydney.

Comme annoncé, le coloris « Olympic » de la Air Jordan 6 sera disponible à partir de ce soir, à minuit, sur Basket4Ballers. Son prix ? 210 euros.