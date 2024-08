La Scoot Zeros prend les couleurs des Blazers

Revoilà la Scoot Zeros ! Le modèle sorti en début de saison a été un petit événement pour Puma qui a misé sur le rookie de Portland Scoot Henderson en lui offrant une première chaussure signature. Si l’impact du meneur des Blazers est resté mesuré pour une première saison, Puma a carburé tout au long de l’année puisque ce coloris « O.D.D. City » est le neuvième disponible en France.

La tige se décline aux couleurs de Portland, principalement noire, avec des touches de gris, de blanc et quelques notes de rouge, sur l’empeigne, l’intérieur du col et une partie de la semelle. Le sigle « O.D.D. » est une ode à son mantra : Overly Determined to Dominate.

La Scoot Zeros « O.D.D. City » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.

Notre verdict de la Scoot Zeros

A l’image de l’année rookie de Scoot Henderson, la Scoot Zeros peine à démarrer. Les qualités sont pourtant là, pour le joueur comme pour sa première chaussure signature.

La chaussure n’est pas exceptionnelle sur le plan technique, propre à un modèle d’entrée de gamme vendu à partir de 110 euros., avec une semelle « minimale » qui offre pourtant un assez bon compromis, et un design fait pour attirer l’attention.

On reconnaît là une certaine inspiration née de la « success story » de LaMelo Ball avec la MB.03, que Puma a essayé de retranscrire avec le rookie des Blazers. Le résultat n’a peut-être pas été au rendez-vous, mais cette version « Zero » profitera sans doute à l’avenir, dans la suite de la collaboration entre Puma et Scoot Henderson, tout en espérant voir ce dernier se rapprocher d’un destin de « franchise-player » plutôt que de sixième homme.