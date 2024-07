David Duke Jr. aura une deuxième chance avec les Spurs

« Il sait vraiment jouer », disait de lui, en fin de saison passée, Gregg Popovich. Pourtant, David Duke Jr. n’a disputé que quatre matches – les derniers de la saison régulière – sous les couleurs des Spurs durant l’exercice 2023/24, pour 6.4 points de moyenne.

L’ancien élément des Nets a donc surtout brillé en G-League, avec Austin, en tournant à 19.8 points, 6.4 rebonds et 4.6 passes par rencontre. Néanmoins, San Antonio a offert à l’arrière un deuxième « two-way contract » pour la saison prochaine.

« J’avais de la valeur à leurs yeux, ils voulaient que je revienne. C’est agréable d’être désiré par une équipe, surtout à ce niveau. Je vois ça comme une opportunité de progresser et de montrer des parties de mon jeu qu’ils n’ont pas encore vues », annonce David Duke Jr.

Lesquelles ? Comment peut-il faire sa place dans le Texas ? « La défense, c’est ma priorité », répond-il. « C’est ça qui fait que je suis sur le terrain et que j’y reste. J’utilise mes qualités défensives. »

Chris Paul, une nouvelle star à ses côtés

De plus, faire une saison supplémentaire à San Antonio, c’est aussi avoir la chance de croiser Chris Paul. Ce qui n’est pas rien. « C’est une légende, un Hall of Famer d’après moi, donc je suis enthousiaste et impatient de pouvoir apprendre de lui », explique-t-il.

Ce sera une star de plus à croiser et interroger pour l’arrière, qui a commencé sa carrière NBA à Brooklyn entre 2021 et 2023, aux côtés donc de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden.

« Malgré leur statut, on ne peut pas s’empêcher de leur poser des questions », précise-t-il. « Au fond, ce sont des joueurs qui aiment le basket, donc c’est une manière de se connecter à eux. Cela devient plus facile d’aller les voir et de leur demander certaines choses. Cela donne de la confiance. Il faut imaginer de tels joueurs vous donner des conseils. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

David Duke Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 22 16 36.1 24.3 81.0 1.4 1.7 3.1 0.8 1.6 0.6 0.4 0.3 4.7 2022-23 BRK 23 10 46.2 8.3 70.6 0.5 0.8 1.3 0.9 1.4 0.4 0.8 0.0 3.7 2023-24 SAN 4 13 55.6 50.0 100.0 0.5 2.0 2.5 1.3 1.0 0.5 0.8 0.0 6.5 Total 49 13 41.7 23.6 78.0 0.9 1.3 2.2 0.9 1.5 0.5 0.6 0.2 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.