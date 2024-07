On a bien cru qu’il n’y aurait pas de match entre l’Allemagne et le Brésil. Franz Wagner envoie Daniel Theis au alley-oop et la défense de la Mannschaft est trop intense pour les pauvres Brésiliens.

À la fin du premier quart-temps, il y a déjà +12 (22-10) pour l’Allemagne, et l’écart monte jusqu’à +14 dans la foulée. Sauf que le Brésil va trouver un homme providentiel, et sans doute pas le plus attendu. Vitor Benite enchaîne ainsi les paniers à 3-points et il ramène la Seleçao dans la partie, quasiment à lui seul !

La fin de deuxième quart-temps est complètement folle, avec les Brésiliens qui enchaînent les tirs extérieurs et Dennis Schröder qui répond, également de loin, et les deux équipes rejoignent les vestiaires à égalité (40-40).

Contrairement à la France, l’Allemagne n’a toutefois pas envie de jouer à se faire peur, et hausse l’intensité défensive. Bruno Caboclo sort de son côté pour cinq fautes et la Mannschaft reprend le large.

Un dernier match pour la première place du groupe

Obligé de s’imposer pour rester en vie dans le tournoi, le Brésil tente de s’accrocher, et ça brasse avec des Allemands qui n’ont rien envie de leur donner. Isaac Bonga est excellent en soutien de Dennis Schröder ou Franz Wagner et voilà l’Allemagne qui s’impose logiquement et qui file en quart de finale de ces Jeux olympiques.

En effet, avec deux victoires, les joueurs de Gordon Herbert sont assurés de finir à l’une des deux premières places du groupe avant le troisième match, puisque le Japon et le Brésil n’ont de leur côté aucune victoire.

Du coup, les Bleus, avec leurs deux victoires également, sont désormais aussi qualifiés pour les quarts des JO.

La première place de ce groupe B se jouera donc vendredi, à 21h00, entre la France et l’Allemagne !