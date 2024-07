Nouveau départ pour Doc Rivers à Milwaukee

Avec un bilan de 17 victoires pour 19 défaites, Doc Rivers n’a pas fait de merveilles lors de son arrivée à Milwaukee en janvier. Sur un plan strictement statistique, il a même fait pire que son prédécesseur, Adrian Griffin (30-13), et sur un plan technique, il n’y a pas eu d’amélioration, les Bucks n’ayant jamais trouvé d’équilibre collectif et défensif.

Par conséquent, les playoffs n’ont pas offert une autre vérité, surtout en l’absence de Giannis Antetokounmpo et avec la blessure de Damian Lillard. Pour l’instant, l’expérience Doc Rivers à Milwaukee est donc ratée.

Mais il va avoir une seconde chance. Peut-être même sa première véritable puisqu’il peut travailler tout l’été avec son groupe. Notamment avec le retour de Darvin Ham, un ancien de la maison, sur le banc pour l’épauler.

« Ça commence avec Doc et ses qualités. Les gens ont un énorme respect pour lui dans la ligue, les coaches aussi et ils veulent entraîner avec lui, apprendre de lui », explique le GM de la franchise, Jon Horst. « Je pense aussi que c’est une opportunité de coacher Damian Lillard, Giannis, Khris Middleton […] et une réussite pour notre franchise, pour sa réputation. »

Même si les résultats n’ont pas suivi, les bases sont déjà là

Les Bucks ont ainsi un staff technique – Darvin Ham, Dave Joerger, Greg Buckner – très solide puisque les deux premiers ont coaché en NBA pas moins de 656 matches, à eux deux.

« Darvin Ham a emmené les Lakers en finale de conférence. Dave Joerger a mené ses équipes en playoffs et à des centaines de victoires. Greg Buckner, lui, est sans doute un des assistants les plus respectés de la ligue et un grand esprit défensif », liste le dirigeant. « C’est la première partie de notre banc, et derrière, il y a des professionnels avec de l’expérience : Rex Kalamian qui a tout connu en NBA, puis Joe Prunty, Vin Baker, Pete Dominguez, Jason Love, Spencer Rivers, Jack Herum. Je n’ai pas vérifié mais c’est un des staffs les plus expérimentés de la ligue […] C’est vraiment très, très positif et excitant d’avoir ce groupe de coaches autour de Doc Rivers. »



Cette deuxième partie de saison assez ratée a, au moins, eu le mérite d’offrir au champion 2008 un temps d’avance sur cette saison à venir. Il ne va pas partir de zéro, avec ses 36 matches en 2024, ce qui reste un avantage. C’est à la fois un nouveau départ et une forme de continuité.

« Personne n’est satisfait des résultats de la saison dernière mais, par rapport à la saison qui arrive, je ne pouvais pas imaginer une meilleure transition », estime Jon Horst. « C’est tellement mieux d’avoir cette base. Doc Rivers et moi, on une base qui fonctionne, avec ses joueurs aussi. La structure est déjà là, le staff médical. C’est bien d’avoir ces matches et ce temps à notre actif. C’est bien mieux que de repartir du début pendant l’intersaison. »