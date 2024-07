Jordan Brand reste fidèle à Russell Westbrook comme en témoigne la sortie de la One Take 5 en mars dernier, un an et demi après la promotion du modèle précédent. Dans l’ombre de la collection « Why Not », le modèle alternatif du nouveau meneur des Nuggets continue de se décliner avec de nouveaux coloris, dont cette version « Paris » de circonstances, même si « Brodie » n’est pas de la partie avec Team USA pour les Jeux olympiques.

Pour Russell Westbrook, la ville lumière lui inspire aussi sa passion pour la mode, et c’est en ce sens que ce modèle, plus abordable au niveau du prix, a été spécialement travaillé. On retrouve aussi du « daim poilu » sur une partie de l’empeigne en blanc-gris, complété par du mesh notamment, avec des touches de gris à l’avant de la chaussure gauche et de noir sur la droite, ainsi qu’au talon. Le logo « RW » du joueur apparaît en blanc sur la languette et le talon. Un « Jumpman » noir repose sur la partie translucide en bleu clair de la semelle extérieure.

Septième version de la One Take 5, le coloris « Paris » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 100 euros.