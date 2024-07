Bogdan Bogdanovic ne veut pas trop motiver les Américains…

C’est la grosse affiche de cette journée : Etats-Unis – Serbie. C’est à 17h15 ce dimanche dans un stade Pierre-Mauroy qui sera bouillantissime pour la première de Team USA. Adversaires en préparation, les deux nations se retrouvent cette fois aux Jeux olympiques et Bogdan Bogdanovic, absent de la rencontre à Abu Dhabi, croit à l’exploit lorsqu’on lui demande si LeBron James et ses coéquipiers peuvent être battus.

« Je vois où vous voulez en venir, mais je ne vais rien dire parce que je ne veux pas les motiver davantage » sourit le Serbe, qui a perdu deux finales face aux Américains, en 2014 à la Coupe du monde et en 2016 aux JO de Rio. « On y croit, clairement, mais je ne veux pas leur donner un surplus de motivation. »

Vainqueur difficile du Soudan du sud puis de l’Allemagne, Team USA n’a pas vraiment écrasé la concurrence lors de la préparation, même si on retiendra que les joueurs de Steve Kerr avaient largement battu la Serbie (105-79).

Mais Bogdan Bogdanovic n’était pas là, ni Nikola Jovic…

« Je pense qu’il s’agit de l’une des meilleures équipes de l’histoire des Jeux olympiques » poursuit-il. « Tout le monde le sait, mais personne ne va se rendre sans se battre. Tout le monde va essayer de faire de son mieux contre eux, c’est évident. Certes, ce n’étaient que des matchs de préparation, mais ils ont beaucoup de vétérans. Ils savent comment appuyer sur le bouton lorsque c’est le moment de jouer. On a pu voir qu’ils ne voulaient pas perdre lorsqu’ils étaient menés de 15 ou 16 points contre le Soudan du sud, et également contre l’Allemagne. On peut voir qu’ils ont simplement un peu augmenté le rythme et joué plus collectif, et ils ont gagné. »