Quinze ans après, Ricky Rubio devrait revenir à Badalone

Ricky Rubio devrait bien poursuivre sa carrière, et pas n’importe où puisqu’il se serait ainsi mis d’accord avec son premier club, le Joventut Badalone ! Après quelques mois au FC Barcelone, Ricky Rubio ne savait pas s’il allait continuer à jouer la saison prochaine. Un temps éloigné des terrains suite à des problèmes de santé mentale, le meneur espagnol de 33 ans avait même mis de côté le TQO de Valence car il n’était pas à 100%…

Mais Ricky Rubio devrait donc quitter le club catalan pour retrouver son premier club professionnel, le Joventut Badalona, également en Catalogne. Il l’avait quitté il y a 15 ans !

Des débuts professionnels à 14 ans et 11 mois

L’Espagnol avait en effet joué ses quatre premières saisons professionnelles à Badalone, entre 2005 et 2009, avant d’être drafté par les Wolves mais de rester encore deux ans en Espagne, au FC Barcelone. Pour rappel, à Badalone, il était devenu le plus jeune joueur de l’histoire du championnat d’Espagne, à 14 ans et 11 mois seulement.

Après avoir acté la fin de sa carrière en NBA et son retour en Europe, Ricky Rubio rejouera également l’EuroCup, qu’il a remportée en 2008 avec Badalone. Sur sa fin de saison avec Barcelone, il tournait à 4.7 points, 4.3 passes et 3.2 rebonds en 17 minutes de jeu de moyenne lors des 13 rencontres qu’il a pu disputer en Euroleague.

La saison dernière, le Joventut Badalone a terminé à la 10e place du championnat espagnol avec un bilan négatif de 16 victoires pour 18 défaites, ratant donc les playoffs. Le club s’est aussi incliné en quart de finale de l’EuroCup face au futur vainqueur de la compétition, le Paris Basketball.