Harrison Barnes heureux de retrouver Gregg Popovich

Après Chris Paul, San Antonio a enregistré l’arrivée d’un autre vétéran avec Harrison Barnes, intégré au trade qui a envoyé DeMar DeRozan aux Kings il y a deux semaines.

Après avoir contribué à la renaissance de Sacramento pendant un peu plus de cinq saisons, le voilà propulsé dans un nouveau projet de reconstruction aux Spurs, où il va devoir encadrer le projet porté autour de Victor Wembanyama.

Ce sera également l’occasion de retrouver Gregg Popovich, l’homme qui représente l’ADN des Spurs.

« Pour avoir affronté les Spurs pendant plusieurs années, j’ai le plus grand respect pour cette franchise et pour tout ce qu’elle a accompli », a-t-il déclaré. « Il y a aussi l’opportunité de jouer pour Pop, d’acquérir de l’expérience à ses côtés… C’est un personnage. Je suis très heureux d’être ici avec ce groupe ».

Une « encyclopédie du basket »

Harrison Barnes avait déjà évolué sous les ordres de Coach Pop. C’était en 2019, lors de la Coupe du Monde, avec Team USA, et les deux avaient rapidement noué une relation de confiance, malgré l’échec des Américains, sortis dès les quarts de finale par la France. Comme bon nombre de joueurs passés sous sa coupe, l’ailier fort a également apprécié l’approche du coaching du stratège de San Antonio.

« Ce type est une encyclopédie du basket », a-t-il ajouté. « Dans nos réunions, on recevait des leçons d’histoire par rapport à tout ce qui pouvait se passer, et à un moment, on en revient au basket. Mais de la façon dont ça commençait, on n’avait aucune idée de là où ça pouvait aller ».

Il formera avec Chris Paul un tandem de vétérans de premier ordre, qui ont manqué à San Antonio la saison passée. De quoi faire passer un nouveau cap à ce groupe ? Ce sera en tout cas l’objectif.

« C’est clair qu’en arrivant avec CP, on va être deux des plus anciens dans le vestiaire », a-t-il poursuivi. « Le simple fait de pouvoir parler avec certains des gars ici, on sent qu’il y a une bonne énergie, un bon enthousiasme. J’ai vraiment hâte d’être avec les gars et de me mettre au travail. Il faut du temps pour construire des choses dans cette ligue. Pour être bon, il faut avoir une formule pour réussir. Et je pense qu’au fil des années, les Spurs ont été l’une des équipes les plus difficiles que j’aie jamais affrontées ».

Harrison Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 81 25 43.9 35.9 75.8 0.7 3.5 4.1 1.2 1.7 0.6 1.3 0.2 9.2 2013-14 GOS 78 28 39.9 34.7 71.8 0.9 3.1 4.0 1.5 2.0 0.8 1.1 0.3 9.5 2014-15 GOS 82 28 48.2 40.5 72.0 1.4 4.1 5.5 1.4 1.8 0.7 0.9 0.2 10.1 2015-16 GOS 66 31 46.6 38.3 76.1 1.2 3.8 4.9 1.8 2.1 0.6 0.9 0.2 11.7 2016-17 DAL 79 36 46.8 35.1 86.1 1.2 3.8 5.0 1.5 1.6 0.8 1.3 0.2 19.2 2017-18 DAL 77 34 44.5 35.7 82.7 1.0 5.1 6.1 2.0 1.2 0.6 1.5 0.2 18.9 2018-19 * All Teams 77 33 42.0 39.5 82.4 0.7 4.0 4.7 1.5 1.6 0.7 1.3 0.2 16.4 2018-19 * DAL 49 32 40.4 38.9 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.6 0.7 1.4 0.2 17.7 2018-19 * SAC 28 34 45.5 40.8 80.0 0.8 4.8 5.5 1.9 1.5 0.6 1.1 0.1 14.3 2019-20 SAC 72 35 46.0 38.1 80.1 1.1 3.9 4.9 2.2 1.3 0.6 1.2 0.2 14.5 2020-21 SAC 58 36 49.7 39.1 83.0 1.1 5.5 6.6 3.5 1.3 0.7 1.6 0.2 16.1 2021-22 SAC 77 34 46.9 39.4 82.6 1.1 4.6 5.6 2.4 1.2 0.7 1.5 0.2 16.4 2022-23 SAC 82 33 47.3 37.4 84.7 1.1 3.4 4.5 1.6 1.3 0.7 1.1 0.1 15.0 2023-24 SAC 82 29 47.4 38.7 80.1 0.8 2.2 3.0 1.2 1.2 0.7 0.7 0.2 12.2 Total 911 32 45.7 37.9 81.0 1.0 3.9 4.9 1.8 1.5 0.7 1.2 0.2 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.