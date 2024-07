Face à l’Australie, les Bleus bouclent leur prépa par un nouveau revers

Pour leur dernier galop d’essai à Orléans, avant de rallier Lille pour le début de leur compétition olympique dans une semaine, les Bleus n’étaient pas loin de re-goûter à la victoire.

Mais Dyson Daniels a inscrit le tir de la gagne sur une remise en jeu à deux secondes de la fin, et les Bleus finissent donc leur préparation pour les Jeux olympiques 2024 par une quatrième défaite de rang (83-82).

Un sursaut extérieur

Le début de match est sérieux, avec Victor Wembanyama qui s’impose d’entrée pour le rebond offensif et le dunk. Le pivot des Spurs frappe également à mi-distance mais l’Australie profite de son côté d’un coup de chaud d’un autre ancien de la maison texane, Patty Mills, auteur de 11 points en 6 minutes.

Matthew Strazel lui répond à 3-points et fait de son mieux dans le franchissement du premier rideau, mais les Bleus manquent encore de dureté pour tenir la cadence offensive élevée d’Australiens adroits de loin (4/7). En un mot, ça manque encore de constance, avec d’un côté une grosse absence défensive sur un layup tout seul de Josh Giddey, et puis, de l’autre, une très belle séquence offensive en fin de premier quart, les Bleus faisant preuve d’abnégation et de sérieux… même si la finition pêche encore.

Devant d’un point après dix minutes (28-27), les Bleus gardent le même rythme en deuxième quart. Guerschon Yabusele trouve la mire à 3-points et, après plusieurs tentatives infructueuses au alley-oop, il s’impose également au dunk. Si Mills garde la main chaude et pointe à 15 unités à la pause, la France peut remercier les Australiens de laisser des balles en route, plusieurs fois sifflés sur des marchers départ.

Mieux, les Bleus peuvent cette fois compter sur un apport intéressant de leurs lignes arrières, avec 18 points en cumulé, dont 7 pour Matthew Strazel (50-44).

Sur la bonne dynamique, les Bleus reprennent le jeu avec sérieux. Ils déroulent leur système en trois temps pour envoyer Rudy Gobert au alley-oop, après que Victor Wembanyama ait rouvert le bal à la reprise. À +8 à plusieurs reprises, c’est la France qui fait la course en tête, avec la volonté de se faire la passe et de défendre fort. Et de l’adresse avec Nicolas Batum, à 3/4 de loin notamment.

Une fin de match à l’étouffée

Ça marche bien en début de troisième quart, moins par la suite, alors que Duop Reath commence à monter en température. Les hommes de Vincent Collet parviennent à bien maîtriser leur rebond, mais l’Australie ne lâche rien et compte désormais cinq joueurs à dix points ou plus. Surtout, ils finissent très fort pour égaliser avant le dernier quart, sur un tir au buzzer de Jack McVeigh (63-63).

En quête de sérénité depuis le début de la préparation, les Bleus n’arrivent pas à sortir de leur temps faible, à l’image de Isaia Cordinier qui souffle le froid (avec une balle perdue en contre-attaque) et le chaud (avec un gros dunk à deux mains). À 70 partout à cinq minutes de la fin, on a en tout cas droit à un vrai « money time ».

Patty Mills le lance idéalement pour les Boomers avec un tir à mi-distance suivi d’un tir de loin, mais Vincent Collet concocte un système pour mettre Rudy Gobert sur orbite, servi par Victor Wembanyama, au alley-oop. Deux pertes de balle secouent la confiance tricolore mais Frank Ntilikina égalise puis donne l’avantage aux lancers.

Les Bleus défendent fort mais n’arrivent pas à reprendre la possession du ballon, laissant une ultime opportunité aux Australiens de l’emporter, sur une remise en jeu ligne de fond. Et c’est Dyson Daniels qui joue les héros en surprenant trop facilement Nando de Colo pour inscrire le layup qui tue (83-82).

Victor Wembanyama a droit à un dernier tir mais c’est trop compliqué. Pour les Bleus, c’est donc une quatrième défaite consécutive qui boucle leur préparation pour les JO 2024. Certes, elle n’est que d’un point…

Désormais, les Bleus ont rendez-vous avec le Brésil, le samedi 27 juillet à 17h15, pour leur entrée dans la compétition lors des Jeux olympiques. Ce sera à Lille.