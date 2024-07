« C’est un moment où l’on est fier d’être père. » Melvin Booker, le père de Devin Booker, ne cache pas son enthousiasme à voir son fils enfiler avec Team USA le maillot n°15. « Qui était mon numéro au lycée et à l’université », précise le père, lui-même star à la fac.

Le meneur /arrière des Suns a rangé au placard son n°1 porté depuis le début de sa carrière en NBA. Et avec lui, son rôle de première option, partagée avec Kevin Durant à Phoenix. Avec Team USA, aux côtés de Stephen Curry, LeBron James et des autres, il doit l’avouer : « C’est clairement la meilleure équipe pour laquelle j’ai joué. »

Cette équipe est programmée pour ramener la médaille d’or des Jeux olympiques de Paris. « C’est une grande opportunité d’en obtenir une deuxième », note Devin Booker, en référence à celle déjà obtenue en 2021 à Pékin, avant d’ajouter : « La planète basket s’améliore, on veut montrer à quel point on est bons. »

Un ancien 6e homme de l’année

Et intelligents. Car une telle collection de talents impose à chacun de revoir à la baisse son rôle habituel en club. Le quadruple All-Star des Suns l’a bien compris.

Son rôle cet été ? « Faire tout ce qu’il faut pour être efficace. Faire les trucs en plus, prendre des rebonds offensifs, défendre à un haut niveau, respecter le ‘spacing’, essayer d’être un ‘glue guy’ en somme », résume-t-il.

Un rôle qu’il n’a jamais connu avec les Suns, mais déjà en 2021, il avait dû se mettre en retrait en tournant à un peu moins de 10 points de moyenne. Ce qui ne l’avait pas empêché de signer une grosse sortie à 20 unités en demi-finale face aux Australiens.

Aussi, avant son arrivée dans la Grande Ligue, il a remporté le titre de meilleur 6e homme (SEC) de l’année avec Kentucky, en NCAA, lors d’une immense saison pour les Wildcats (38 victoires – 1 défaite), aux côtés notamment de Karl-Anthony Towns, Willie Cauley-Stein, Trey Lyles ou encore Tyler Ulis.

Faire des choses inhabituelles

Marqué par son expérience (« comme aucune autre ») olympique en 2021, Devin Booker admet qu’il était en manque de cette ambiance collective en sélection. « Chaque jour, j’entre dans le gymnase et je suis toujours impressionné. Maintenant, devenir coéquipiers, c’est une toute autre histoire. J’ai toujours été un gars qui fait ce qu’il faut. Il faut faire toutes les autres choses, celles que je n’ai pas l’habitude de faire. C’est ce dont vous avez besoin lorsque vous essayez de gagner l’or », formule-t-il.

Décisif avec ses 16 points en sortie de banc face à l’Australie, le joueur de 27 ans élève aussi le ton lorsque cela s’impose. « On doit rapidement faire le ménage, en jouant comme on l’a fait en seconde période, on ne gagnera pas l’or », a-t-il prévenu à l’issue de cette rencontre où sa formation a dû résister au retour australien.

Au final, représenter les États-Unis est « une grande responsabilité qui implique beaucoup de choses, mais on a le bon groupe pour le faire. J’entends tout le monde dire que tout le monde nous rattrape. Ça nous donne faim, ça nous motive. On veut toujours revendiquer notre domination sur le monde. »

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.7 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 Total 598 34 46.4 35.7 87.0 0.6 3.5 4.0 5.0 3.0 0.9 3.0 0.3 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.