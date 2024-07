Nouvelle salle, nouvel effectif… mais des Clippers toujours ambitieux

Patron des Clippers, Steve Ballmer s’était imaginé arriver dans son tout nouveau jouet, l’impressionnant « Intuit Dome » et son « Halo Board » qui va être l’une des attractions de la saison prochaine, avec quatre superstars sur le parquet. À trois mois de la reprise, il n’en reste plus que deux. Paul George a signé un contrat de 212 millions de dollars sur quatre ans avec les Sixers, tandis que Russell Westbrook a été transféré au Jazz.

Les Clippers vont donc afficher un nouveau visage, avec James Harden et Kawhi Leonard en têtes d’affiche dans leur propre salle, mais ne comptez pas sur l’exubérant propriétaire pour mesurer son ambition pour autant.

« Je pense que nous allons devenir une très, très bonne équipe », a-t-il déclaré en marge de la présentation de l’Intuit Dome à la presse. « Nous allons nous battre, nous verrons jusqu’où ça nous mènera. Il y a beaucoup de bonnes équipes à l’Ouest, sans parler des Celtics à l’Est. Mais il y a beaucoup de bonnes équipes. Nous en faisons partie et si nous restons en bonne santé, si nous jouons bien… Je crois que chaque équipe doit aussi avoir un peu de chance. Nos deux joueurs leaders sont très bons et je prendrai tous les jours les joueurs que nous avons choisis pour les entourer. Regardez Dallas. Ils se sont appuyés sur deux grands joueurs (Luka Doncic et Kyrie Irving) et un groupe d’autres très bons joueurs, et c’est ce qu’on possède aussi ».

A propos de Paul George, Steve Ballmer a tenu à lui rendre hommage, et il se montre satisfait de la manière avec laquelle la direction des Clippers est parvenu à compenser son départ, avec le retour de Nicolas Batum, mais aussi en signant Derrick Jones Jr, sans oublier les autres recrues Kevin Porter Jr, Kris Dunn et Mo Bamba.

« J’aime Paul. Commençons d’abord par Paul, l’être humain. Paul est une très bonne personne et j’ai vraiment apprécié l’opportunité de connaître sa famille. Donc d’un point de vue personnel, j’ai détesté qu’il s’en aille. D’un point de vue basket, Paul est un joueur fantastique, un futur Hall of Famer. Mais on savait qu’on devait continuer à nous améliorer, et avec la nouvelle convention collective, les atouts et la souplesse qui peuvent nous être retirés, on a fait ce qu’on considérait comme une super offre à Paul, en accord avec la façon dont on peut gagner des titres. Mais ce n’était pas ce que Paul voulait. Il a voulu partir et je le respecte pour ça. Les basketteurs n’ont pas beaucoup d’années dans leurs vies pour engranger vraiment de l’argent… J’aurais aimé qu’il reste, et je lui souhaite le meilleur. On a pu ajouter beaucoup de supers joueurs, qu’on n’aurait pas pu recruter autrement. Donc je suis content pour ça aussi ».

Dans le respect des (nouvelles) règles

En bon entrepreneur, Steve Ballmer ne s’est pas laissé déborder par son ambition, et ne souhaitait pas offrir le maximum à Paul George, à cause des nouvelles règles du jeu liées à la nouvelle convention collective.

Pour le co-fondateur de Microsoft, le jeu n’en valait tout simplement pas la chandelle.

« Les gens vont être plus réfléchis sur la manière de construire leurs équipes pour gagner », a-t-il ajouté. « Il y a eu des gens comme moi, qui ont été volontaires pour payer la luxury tax. Mais il ne s’agit plus de la luxury tax à présent. Il s’agit de pénalités qui vont affecter ta capacité à t’améliorer. Et je ne suis pas prêt à sacrifier ça. Je suis toujours prêt à payer de l’argent. Mais il s’agit de plus que ça à présent ».

Fidèle à lui-même, Steve Ballmer n’en reste pas moins enthousiaste et ambitieux pour la suite. Comment pourrait-il en être autrement au regard de sa toute nouvelle salle futuriste, à Inglewood ?

« On n’a pas de titres, mais on va essayer encore plus fort, travailler encore plus dur, faire le maximum dans chaque domaine pour nos fans et notre équipe. On regarde tous cet élément (l’Intuit Dome), car c’est là où nous joueurs vont venir travailler chaque jour. On voulait donc s’assurer que ce soit d’un niveau supérieur. Ce sera la maison pour nos fans, et pour nos joueurs, ce sera leur bureau », a-t-il poursuivi.