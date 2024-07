Prolongé, Mike Brown a l’esprit tranquille

Même s’il était encore sous contrat jusqu’en 2026 à l’issue de la dernière saison régulière, Mike Brown savait que l’exercice 2024/25 pouvait être son dernier sur le banc des Kings. Car sa dernière année de contrat était en option, d’un commun accord.

Voilà pourquoi il voulait une prolongation, ainsi qu’une augmentation de salaire. Il a réussi, après d’âpres négociations, à obtenir les deux. Il est désormais sous contrat jusqu’en 2027.

« Je suis extrêmement heureux. Ma famille et moi sommes ravis de revenir. On aime les gens de cette ville. Depuis le premier jour, on a été accueilli à bras ouverts », a-t-il commenté, lui qui a transformé le visage de Sacramento depuis deux saisons.

Les discussions de la dernière année s’évanouissent

Il évite ainsi ce risque de vivre une saison pleine de tension, pour lui comme pour ses joueurs, avec le spectre d’un départ en 2025. Mike Brown pourra se lancer dans la compétition l’esprit totalement libéré.

« Je suis là depuis un moment et si on n’avait pas trouvé d’accord, il y aurait sans doute eu de la déception des deux côtés. Mais on a trouvé un accord, on a mis les choses au point. Désormais, ce n’est pas une distraction, ce qui aurait été le cas », confirme le coach des Kings. « Cela en aurait été une car on aurait pu me parler constamment de ça, ainsi qu’aux joueurs. Par conséquent, c’est une bonne chose que ça n’existe plus. »

Et Mike Brown de conclure : « Je me sens chanceux de signer un contrat sur le long terme avec ces gens, d’être ici et d’essayer d’y faire quelque chose de spécial pour cette ville de Sacramento. »