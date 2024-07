Mike Brown, symbole de la transformation des Kings

Après 16 ans sans playoffs, les Kings ont retrouvé la « postseason » en 2023, après une saison régulière à 48 victoires. Cette année, certes, il n’y a pas eu de playoffs à cause d’une défaite dans le « play-in » face à New Orleans, mais encore 46 victoires. Ces 94 succès en deux saisons portent la marque d’un homme : Mike Brown.

L’arrivée du coach sur le banc de Sacramento en 2022 a tout changé. « On a fait notre meilleure saison défensive depuis un bon moment et je sais que c’est important pour lui. Il est si bon pour savoir quand il faut pousser les joueurs, les câliner, leur donner confiance », liste le GM Monte McNair.

Objectif : deuxième tour de playoffs

En faisant de la franchise californienne une destination séduisante, qui peut gagner des matches et aller en playoffs, Mike Brown a permis de convaincre Malik Monk de prolonger ou DeMar DeRozan de venir.

« Le coach est capital pour ça », poursuit le dirigeant. « Avec son staff, il a fait un remarquable travail. De plus, ces joueurs veulent gagner. C’est l’essentiel : si on gagne, les joueurs voudront rester ou venir. Trey Lyles, Alex Len, Malik Monk veulent continuer ce qui est construit ici. »

Les négociations ont été longues, mais finalement, Mike Brown a obtenu ce qu’il voulait et a prolongé cet été.

Le noyau dur, entre le coach, De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, est donc confirmé et va repartir à l’attaque afin de réussir un exploit jamais vu à Sacramento depuis 2004 : passer un tour de playoffs.

« On a encore du chemin à faire. On ne veut pas seulement être éliminé au premier tour des playoffs comme il y a deux ans, on veut avancer », annonce Monte McNair. « C’était une bonne chose pour le groupe de battre les Warriors en play-in, après avoir perdu le Game 7 chez nous en 2023. Mais les Pelicans ont toujours réussi à nous dominer la saison dernière. On va devoir rebondir. »