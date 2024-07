Malgré la déception, Mat Ishbia fait confiance à son « Big Three »

Les Suns n’ont plus vraiment le droit à l’erreur. Deuxième plus grosse masse salariale de la ligue à l’heure actuelle et premier effectif de l’histoire à coûter au total 400 millions de dollars, « luxury tax » comprise, Phoenix doit faire mieux que sa sortie sans gloire dès le premier tour de playoffs la saison dernière.

Le propriétaire Mat Ishbia ne s’en est pas caché sur NBA TV mercredi : les résultats n’ont pas été ceux escomptés. Mais il n’a pas non plus fait l’autruche, acceptant les critiques faites contre l’équipe de l’Arizona.

« La première année, nous n’avons pas été là où nous souhaitions aller » a-t-il admis. « Nous allons voir ce que donnera la deuxième, et nous allons aller sur le terrain pour être compétitifs. J’aime ces gars, les pièces que l’on a, Nurkic, Grayson Allen, Royce O’Neale. On a beaucoup d’atouts. Bol Bol est de retour. Nous avons beaucoup de pièces, mais vous devez gagner. Si vous ne gagnez pas en playoffs, les gens parleront de vous. C’est un honneur qu’ils le fassent car les attentes sont élevées. Nous devons y arriver, et nous allons essayer cette année encore. »

Pas un « CDD d’un an » pour le « Big Three »

Pas question donc d’envisager une séparation prématurée du trio Devin Booker – Bradley Beal – Kevin Durant, alors que ce dernier était évoqué dans des rumeurs de transferts autour de la Draft avec les Houston Rockets.

« Nous n’avons assemblé cette équipe pour un CDD d’un an » balaie Mat Ishbia, qui avait déjà ironisé de ces bruits de couloir. « Nous avons construit cet effectif parce que nous aimons ces trois joueurs. Nous pensons avoir trois des scoreurs les plus dynamiques de NBA. »

Les Suns vont désormais devoir transformer les promesses en victoires après une saison moyenne à 49 succès. Plutôt que l’effectif, le premier changement est venu du banc, où Mike Budenholzer a pris la suite de Frank Vogel.

Un des premiers objectifs de l’ancien technicien des Hawks et des Bucks sera d’ailleurs de rendre son équipe bien plus cohérente sur l’ensemble d’un match, alors que Phoenix possédait le pire différentiel de points dans le dernier quart-temps de toute la ligue en 2023/24.

« C’était très frustrant » a concédé le propriétaire de la franchise. « C’est une des choses que nous n’avons jamais su résoudre. Nous avons désormais une saison de plus en termes de continuité. Nous avons aussi eu pas mal de blessures mais les autres équipes aussi. Il n’y a aucune excuse. Vous ne pouvez pas faire ça dans le dernier quart. Nous avons déjà remporté 49 matchs, mais ce n’est pas là où nous souhaitions en être.«