Après un an sans jouer, Damion Lee se rapproche d’un retour

Après une saison blanche à cause d’une blessure à un ménisque du genou droit contractée lors d’un entrainement, en octobre 2023, Damion Lee devrait effectuer son grand retour avec les Suns d’ici le camp d’entrainement. « Je me sens bien », affirme le beau-frère de Stephen Curry. « Je dis à tout le monde que c’est l’objectif numéro 1. Mentalement, je me sens mieux, et physiquement, je suis dans une meilleure situation. »

Prolongé pour une saison un peu plus tôt dans le mois, Damion Lee n’a finalement joué qu’une seule saison dans l’Arizona, en 2022/23. L’ancien arrière des Warriors avait participé à 74 rencontres avec les Suns dont cinq comme titulaire pour cumuler 8.2 points à 44.5 % de loin. Pour gagner des minutes après un an d’absence, dans un effectif profondément remanié, l’idéal est évidemment de participer au camp d’entrainement et de créer une synergie avec le reste de l’effectif. C’est ce que vise le shooteur remplaçant.

« Je suis à environ 85%, » estime désormais Damion Lee. « Et je vais passer au contact, à des oppositions, et tout ce genre de choses. Je suis sur la bonne voie, et je devrais avoir le feu vert pour le camp d’entraînement, c’est donc une chose qui m’enthousiasme vraiment. »

Pour se faire une place dans la rotation de Phoenix derrière Bradley Beal et Devin Booker, Damion Lee pourra compter sur son adresse extérieure et sur le départ de Eric Gordon vers les Sixers.

Damion Lee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 15 27 40.8 25.0 75.9 0.7 4.0 4.7 1.9 1.7 1.3 0.9 0.1 10.7 2018-19 GOS 32 12 44.1 39.7 86.4 0.3 1.8 2.0 0.4 0.9 0.4 0.3 0.0 4.9 2019-20 GOS 49 29 41.7 35.6 87.3 0.7 4.2 4.9 2.7 2.4 1.0 1.4 0.1 12.7 2020-21 GOS 57 19 46.7 39.7 90.9 0.4 2.8 3.2 1.3 1.6 0.7 0.5 0.1 6.5 2021-22 GOS 63 20 44.1 33.7 88.0 0.4 2.8 3.2 1.0 1.5 0.6 0.6 0.1 7.4 2022-23 PHX 8 17 36.8 41.7 90.0 0.5 1.8 2.3 1.0 1.5 0.5 0.4 0.0 5.9 Total 224 21 43.2 35.9 86.9 0.5 3.0 3.5 1.4 1.6 0.7 0.7 0.1 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.