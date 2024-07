Damion Lee retourne à Phoenix

On ne l’a plus aperçu sur un parquet depuis maintenant plus d’un an, en raison de sa blessure au ménisque du genou droit, mais Damion Lee est parvenu à convaincre les Suns de le conserver pour un an, rapporte ESPN. Sans doute au minimum salarial.

Une option de plus pour Phoenix sur ses lignes arrières, où le beau-frère de Stephen et Seth Curry viendra s’installer en sortie de banc, derrière la paire Devin Booker – Bradley Beal bien sûr.

À 31 ans passés, Damion Lee affiche 8.2 points de moyenne en carrière, à 38% de réussite à 3-points. Avant de rejoindre les Suns à l’été 2022, il a évolué chez les Hawks puis surtout chez les Warriors, où il a notamment remporté le titre en 2022.

Damion Lee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 15 27 40.8 25.0 75.9 0.7 4.0 4.7 1.9 1.7 1.3 0.9 0.1 10.7 2018-19 GOS 32 12 44.1 39.7 86.4 0.3 1.8 2.0 0.4 0.9 0.4 0.3 0.0 4.9 2019-20 GOS 49 29 41.7 35.6 87.3 0.7 4.2 4.9 2.7 2.4 1.0 1.4 0.1 12.7 2020-21 GOS 57 19 46.7 39.7 90.9 0.4 2.8 3.2 1.3 1.6 0.7 0.5 0.1 6.5 2021-22 GOS 63 20 44.1 33.7 88.0 0.4 2.8 3.2 1.0 1.5 0.6 0.6 0.1 7.4 2022-23 PHX 8 17 36.8 41.7 90.0 0.5 1.8 2.3 1.0 1.5 0.5 0.4 0.0 5.9 Total 224 21 43.2 35.9 86.9 0.5 3.0 3.5 1.4 1.6 0.7 0.7 0.1 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.