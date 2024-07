Sandro Mamukelashvili et Charles Bassey rempilent à San Antonio

Sans faire de bruit, les Spurs continuent leur intéressante intersaison, car ESPN et The Athletic annoncent la re-signature de Sandro Mamukelashvili et Charles Bassey pour un an et 2.2 millions de dollars chacun. Soit le minimum salarial.

Une décision à laquelle on pouvait s’attendre, le Géorgien et le Nigérian faisant partie des joueurs les plus appréciés du vestiaire à San Antonio. Ce n’est pas Gregg Popovich qui dira le contraire, ni Victor Wembanyama, eux qui n’ont jamais manqué de vanter les qualités humaines et de basketteur des deux intérieurs.

Présent chez les Spurs depuis mars 2023, Sandro Mamukelashvili dispose d’un rôle minime en sortie de banc (4.1 points, 3.2 rebonds et 1.1 passe de moyenne), mais son importance se mesure au-delà des statistiques.

Idem pour Charles Bassey (3.3 points, 4.0 rebonds et 1.1 passe de moyenne), qui se remet d’une blessure aux ligaments croisés et qui devrait être rétabli lors de la première moitié de la saison prochaine.

Sandro Mamukelashvili et Charles Bassey continueront en tout cas d’épauler Victor Wembanyama dans la raquette texane, ainsi que Zach Collins (voire Harrison Barnes, Jeremy Sochan et Keldon Johnson dans du small-ball).

Sandro Mamukelashvili Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MIL 41 10 49.6 42.3 81.8 0.9 1.2 2.0 0.5 0.7 0.2 0.4 0.2 3.8 2022-23 * All Teams 43 15 42.2 30.3 68.4 1.6 2.7 4.3 1.4 1.2 0.3 0.8 0.3 6.1 2022-23 * MIL 24 9 32.8 21.9 66.7 0.8 1.6 2.3 0.7 0.8 0.2 0.4 0.2 2.4 2022-23 * SAN 19 23 45.3 34.3 69.2 2.7 4.1 6.8 2.4 1.7 0.5 1.4 0.4 10.8 2023-24 SAN 46 10 47.1 29.7 73.5 1.0 2.2 3.2 1.1 0.8 0.2 0.4 0.3 4.1 Total 130 12 45.4 33.0 72.6 1.2 2.0 3.2 1.0 0.9 0.2 0.5 0.3 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Charles Bassey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 PHL 23 7 63.8 0.0 75.0 1.0 1.7 2.7 0.3 1.4 0.2 0.4 0.7 3.0 2022-23 SAN 35 15 64.4 37.5 59.5 2.1 3.4 5.5 1.3 2.1 0.5 1.2 0.9 5.7 2023-24 SAN 19 11 72.5 0.0 83.3 1.2 2.8 4.0 1.1 1.6 0.4 0.8 0.9 3.3 Total 77 11 65.8 23.1 65.5 1.6 2.7 4.3 1.0 1.8 0.4 0.8 0.9 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.