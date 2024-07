James Harden ne règne plus sur la NBA comme à la grande époque, mais ses chaussures signatures tiennent toujours la route. Adidas s’est encore creusé les méninges pour concocter une Harden Vol. 8 au design pour le moins original tout en collant au profil de « The Beard » sur le plan technique.

Pour ce nouveau coloris baptisé « After Hours », la marque aux trois bandes est toutefois revenue aux basiques avec un modèle noir et blanc des plus classiques. Assortie d’un col chaussant semblable aux premières chaussures signatures de Trae Young, la tige principalement noire est contrastée par une touche de blanc à l’avant du pied. La semelle apparaît également en noir et blanc avec du violet sous la partie centrale de la semelle extérieure. La semelle intermédiaire est quant à elle composée de mousse Adidas Boost et d’un amorti Lightstrike.

Disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros, le coloris « After Hours » est donc la septième version différente de la huitième chaussure signature de James Harden disponible en France. Ce dernier aura tout le loisir de la porter à la rentrée prochaine du côté de l’Intuit Dome des Clippers, avec qui il s’est réengagé sur un contrat de 70 millions de dollars sur deux ans.